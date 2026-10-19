Clasament ATP, 19 octombrie 2026: Novak Djokovic a ieşit din TOP 10 mondial, după eşecul de la Shanghai

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 19 octombrie 2026, clasamentul celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că legendarul Novak Djokovic a părăsit, din nou, TOP 10 mondial.

Eliminat prematur de la Shanghai, 4-6, 3-6, cu polonezul Hubert Hurkacz, Djokovic a pierdut 390 de puncte ATP şi a retrogradat patru poziţii în ierarhia mondială, ajungând tocmai pe locul 12 în clasamentul ATP, cu 3.090 puncte.

În schimb, spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, campionul de la Shanghai, 1-6, 7-6, 6-4, în finala cu compatriotul său, Rafael Jodar, a urcat nu mai puţin de 13 poziţii în ierarhia mondială, ajungând pe locul 13 în clasamentul ATP, cu 2.880 puncte.

Lider mondial rămâne italianul Jannik Sinner, însă acesta mai păstrează doar 880 puncte avans faţă de germanul Alexander Zverev, principalul său urmăritor.

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TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 10.950 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 10.070 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 5.610 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.720 puncte, 5. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.660 puncte, 6. Flavio Cobolli (Italia) - 3.640 puncte, 7. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.590 puncte, 8. Alex de Minaur (Australia) - 3.430 puncte, 9. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.380 puncte, 10. Arthur Fils (Franţa) - 3.325 puncte.

Topul jucătorilor români are un nou lider, după ce Radu Mihai Papoe a jucat finala challengerului de la Catania, 4-6, 6-3, 4-6, cu italianul Gianluca Cadenasso.

Graţie parcursului de la Catania, Papoe a ajuns să aibă 198 de puncte şi a urcat 52 de poziţii în ierarhia mondială, până pe locul 274. Este urmat îndeaproape de Cezar Creţu, care a urcat o poziţie, până pe locul 275 mondial, cu 198 de puncte, în timp ce Filip Cristian Jianu a urcat trei poziţii, până pe locul 286 mondial, cu 191 puncte.