Clasament Superliga, după Universitatea Cluj - Rapid 3-4

Rapid Bucureşti şi-a consolidat locul 2 în Superliga de fotbal, după ce s-a impus luni seara, scor 4-3, pe terenul formaţiei Universitatea Cluj, în ultimul şi cel mai aşteptat meci din etapa a 11-a.

Gazdele au început mai bine meciul şi au deschis scorul încă din minutul 2, prin Macalou, după o acţiune în care elevii lui Cristiano Bergodi au făcut praf defensiva adversă.

Rapid nu a căzut psihic, în ciuda golului încasat foarte rapid, şi a reuşit să întoarcă rezultatul până la pauză, profitând de două greşeli mari comise de Iulian Cristea, fundaş al clujenilor, dar fost jucător la Rapid Bucureşti.

Kamara a egalat în minutul 13, cu capul, după un corner. Extrema oaspeţilor a scăpat uşor din marcajul lui Cristea şi a pus fruntea la o centrare marcă înregistrată Olimpiu Moruţan. Apoi, Stojilkovic a făcut 2-1, în minutul 42, după o fază în care elveţianul, lansat excelent în adâncime de Moruţan, l-a pierdut pe drum pe Cristea şi l-a executat pe Lefter cu o scăriţă.

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Stojilkovic a făcut dubla în minutul 51, dintr-o nouă pasă magistrală a lui Moruţan, însă imediat după a venit o gafă monumentală a lui Ungureanu, portarul Rapidului, care i-a readus pe ardeleni în meci. Tânărul portar al Rapidului a pasat aiurea, fix până la Lukic, iar bosniacul l-a servit ideal pe Drammeh, care a punctat cu o execuţie de zile mari.

S-a făcut 3-3 în minutul 81, când Codrea a punctat din centrarea lui Macalou, iar finalul a fost unul de care pe care. În cele din urmă, giuleştenii au dat lovitura, în minutul 88, dar cu multă şansă. Giuleştenii au centrat înalt, de pe stânga, Lefter a boxat moale şi neinspirat, fix până la Onea, care a punctat cu o superbă lovitură cu capul, deşi era cel mai scund jucător de pe teren.

S-a terminat Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti 3-4, un meci în care giuleştenii au fost mai pragmatici, dar au şi suferit, partida fiind dominată clar de ardeleni care au încheiat disputa cu 65% posesie şi 17-10 la şuturi.

În celelalte meciuri din etapa a 11-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Corvinul Hunedoara - FC Voluntari 3-2, Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo Bucureşti 0-2, FC Botoşani - UTA Arad 2-0, FCSB - Oţelul Galaţi 1-0, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Craiova 0-1, Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti 3-1, FC Argeş - CFR Cluj 0-1.

Clasament Superliga

1 DINAMO 11 8 2 1 25-7 26 puncte

2 FC RAPID 11 7 3 1 18-9 24 puncte

3 U. CRAIOVA 11 7 2 2 25-9 23 puncte

4 PETROLUL 11 6 1 4 14-15 19 puncte

5 UNIV. CLUJ 11 6 0 5 20-18 18 puncte

6 FC FARUL 11 4 5 2 17-15 17 puncte

7 CORVINUL 11 4 4 3 14-11 16 puncte

8 CFR CLUJ 11 5 1 5 17-17 16 puncte

9 FCSB 11 4 3 4 14-17 15 puncte

10 BOTOŞANI 11 3 5 3 16-12 14 puncte

11 SEPSI OSK 11 3 4 4 7-12 13 puncte

12 UTA ARAD 11 3 3 5 14-17 12 puncte

13 FC ARGEŞ 11 3 2 6 6-11 11 puncte

14 OŢELUL 11 2 4 5 11-16 10 puncte

15 VOLUNTARI 11 2 2 7 11-25 8 puncte

16 CSIKSZEREDA 11 0 1 10 6-24 1 punct