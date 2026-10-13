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Clasament Superliga, după Universitatea Cluj - Rapid 3-4

Rapid Bucureşti a câştigat cu şansă duelul cu Universitatea Cluj Rapid Bucureşti a câştigat cu şansă duelul cu Universitatea Cluj - Profimedia
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Publicat la 13.10.2026, 11:01 | Modificat la 13.10.2026, 11:03

Rapid Bucureşti şi-a consolidat locul 2 în Superliga de fotbal, după ce s-a impus luni seara, scor 4-3, pe terenul formaţiei Universitatea Cluj, în ultimul şi cel mai aşteptat meci din etapa a 11-a.

Gazdele au început mai bine meciul şi au deschis scorul încă din minutul 2, prin Macalou, după o acţiune în care elevii lui Cristiano Bergodi au făcut praf defensiva adversă.

Rapid nu a căzut psihic, în ciuda golului încasat foarte rapid, şi a reuşit să întoarcă rezultatul până la pauză, profitând de două greşeli mari comise de Iulian Cristea, fundaş al clujenilor, dar fost jucător la Rapid Bucureşti.

Kamara a egalat în minutul 13, cu capul, după un corner. Extrema oaspeţilor a scăpat uşor din marcajul lui Cristea şi a pus fruntea la o centrare marcă înregistrată Olimpiu Moruţan. Apoi, Stojilkovic a făcut 2-1, în minutul 42, după o fază în care elveţianul, lansat excelent în adâncime de Moruţan, l-a pierdut pe drum pe Cristea şi l-a executat pe Lefter cu o scăriţă.

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Stojilkovic a făcut dubla în minutul 51, dintr-o nouă pasă magistrală a lui Moruţan, însă imediat după a venit o gafă monumentală a lui Ungureanu, portarul Rapidului, care i-a readus pe ardeleni în meci. Tânărul portar al Rapidului a pasat aiurea, fix până la Lukic, iar bosniacul l-a servit ideal pe Drammeh, care a punctat cu o execuţie de zile mari.

S-a făcut 3-3 în minutul 81, când Codrea a punctat din centrarea lui Macalou, iar finalul a fost unul de care pe care. În cele din urmă, giuleştenii au dat lovitura, în minutul 88, dar cu multă şansă. Giuleştenii au centrat înalt, de pe stânga, Lefter a boxat moale şi neinspirat, fix până la Onea, care a punctat cu o superbă lovitură cu capul, deşi era cel mai scund jucător de pe teren.

S-a terminat Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti 3-4, un meci în care giuleştenii au fost mai pragmatici, dar au şi suferit, partida fiind dominată clar de ardeleni care au încheiat disputa cu 65% posesie şi 17-10 la şuturi.

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În celelalte meciuri din etapa a 11-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Corvinul Hunedoara - FC Voluntari 3-2, Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo Bucureşti 0-2, FC Botoşani - UTA Arad 2-0, FCSB - Oţelul Galaţi 1-0, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Craiova 0-1, Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti 3-1, FC Argeş - CFR Cluj 0-1.

Clasament Superliga 

1    DINAMO         11    8    2    1    25-7    26 puncte

2    FC RAPID    11    7    3    1    18-9    24 puncte

3    U. CRAIOVA    11    7    2    2    25-9    23 puncte

4    PETROLUL    11    6    1    4    14-15    19 puncte

5    UNIV. CLUJ    11    6    0    5    20-18    18 puncte

6    FC FARUL     11    4    5    2    17-15    17 puncte

7    CORVINUL     11    4    4    3    14-11    16 puncte

8    CFR CLUJ    11    5    1    5    17-17    16 puncte

9    FCSB        11    4    3    4    14-17    15 puncte

10    BOTOŞANI    11    3    5    3    16-12    14 puncte

11    SEPSI OSK    11    3    4    4    7-12    13 puncte

12    UTA ARAD    11    3    3    5    14-17    12 puncte

13    FC ARGEŞ    11    3    2    6    6-11    11 puncte

14    OŢELUL         11    2    4    5    11-16    10 puncte

15    VOLUNTARI    11    2    2    7    11-25    8 puncte

16    CSIKSZEREDA    11    0    1    10    6-24    1 punct 

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