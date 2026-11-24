Luni seara, în ultimul meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, Rapid Bucureşti s-a impus, scor 3-1, pe terenul formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe.

Partida, una deosebit de spectaculoasă, a fost decisă de plusul de inspiraţie al oaspeţilor, dar şi de greşeli impardonabile comise de jucătorii celor două formaţii.

Rapid a deschis scorul încă din secunda 40, după o fază în care Petrila a făcut şah-mat defensiva adversă, a centrat excelent de pe stânga şi Dobre a punctat cu o superbă lovitură cu capul.

Gazdele au egalat în minutul 16, prin Cmiljanic, care a fructificat un moment de uluial al lui Sheriff Sinyan, iar apoi s-a jucat pe contre, cu ocazii uriaşe la ambele porţi.

Articolul continuă după reclamă

Rapid a făcut 2-1 imediat după pauză, când Petrila a finalizat cu un şut plasat o acţiune rapidă de contraatac a oaspeţilor.

Pe final, Sepsi a dominat, profitând de pasul în spate făcut de oaspeţi, dar tot Rapid a marcat, prin Kamara, care a profitat de o ieşire neinspirată a portarului advers şi a trimis balonul în poarta goală.

Sepsi - Rapid s-a terminat 1-3 şi giuleştenii urcă pe locul 2 în clasamentul Superligii, profitând de pasul greşit făcut de Dinamo Bucureşti, 0-1, acasă, cu Petrolul Ploieşti. În celelalte meciuri ale etapei a 16-a s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Botoşani - FC Voluntari 3-3, Farul Constanţa - Universitatea Cluj 2-3, Csikszereda Miercurea Ciuc - Corvinul Hunedoara 0-4, CFR Cluj - Oţelul Galaţi 3-2, UTA Arad - Universitatea Craiova 2-6, FC Argeş - FCSB 0-0.

Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 16 11 3 2 40-12 36 puncte

2 RAPID 16 10 4 2 27-15 34 puncte

3 DINAMO 16 10 3 3 32-12 33 puncte

4 PETROLUL 16 9 3 4 21-18 30 puncte

5 UNIV. CLUJ 16 9 2 5 29-22 29 puncte

6 CORVINUL 16 7 4 5 21-16 25 puncte

7 FARUL 16 6 6 4 26-25 24 puncte

8 CFR CLUJ 16 6 4 6 23-23 22 puncte

9 FCSB 16 6 4 6 20-21 22 puncte

10 UTA ARAD 16 5 3 8 18-26 18 puncte

11 SEPSI OSK 16 4 6 6 12-23 18 puncte

12 FC BOTOŞANI 16 3 7 6 22-23 16 puncte

13 FC ARGEŞ 16 4 4 8 10-17 16 puncte

14 OŢELUL 16 2 7 7 19-26 13 puncte

15 FC VOLUNTARI 16 2 3 11 18-36 9 puncte

16 CSIKSZEREDA 16 1 3 12 9-32 6 puncte