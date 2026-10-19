Clasament WTA, 19 octombrie 2026: Sonay Kartal, revelaţia de la Wuhan, a urcat 121 de locuri

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că britanica Sonay Kartal, revelaţia turneului de la Wuhan, a urcat nu mai puţin de 121 de locuri în clasamentul WTA.

Sonay Kartal a jucat finala de la Wuhan, 6-2, 4-6, 2-6, cu Maja Chwalinska, din Polonia, lucru care i-a permis să ajungă la 1.097 de puncte şi, astfel, să urce nu mai puţin de 121 de locuri în clasamentul WTA, ajungând până pe locul 49 mondial.

Între primele 10 jucătoare ale lumii nu au apărut modificări de poziţii, astfel că TOP 10 WTA arată astfel: 1. Elena Rybakina (Kazahstan) - 9.196 puncte, 2. Aryna Sabalenka (Belarus) - 7.550 puncte, 3. Mirra Andreeva (Rusia) - 6.306 puncte, 4. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.235 puncte, 5. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 5.974 puncte, 6. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.229 puncte, 7. Karolina Muchova (Cehia) - 4.833 puncte, 8. Linda Noskova (Cehia) - 4.678 puncte, 9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.389 puncte, 10. Marta Kostyuk (Ucraina) - 3.920 puncte.

Dintre jucătoarele române, Sorana Cîrstea a coborât o poziţie, până pe locul 17 mondial, cu 2.380 puncte, Elena Gabriela Ruse a coborât trei poziţii, până pe locul 60 mondial, cu 1.033 puncte, iar Jaqueline Cristian a coborât nu mai puţin de 10 poziţii, până pe locul 71 mondial, cu 928 puncte.