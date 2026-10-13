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Coventry a umilit-o pe Newcastle, scor 4-1, în etapa a 6-a din Premier League

Coventry a umilit-o pe Newcastle, scor 4-1, în etapa a 6-a din Premier League Coventry a umilit-o pe Newcastle, scor 4-1, în etapa a 6-a din Premier League - Coventry City FC - Facebook
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 17:54 | Modificat la 13.10.2026, 18:02

Echipa engleză Coventry City a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Newcastle United, în etapa a 6-a din Premier League.

Jack Rudoni a pus pe tabelă primul gol al gazdelor, din penalti, în minutul 6. A doua reuşită a lui Coventry a venit în minutul 48, de la Sidiki Cherif.

Oaspeţii au reintrat în joc odată cu golul lui Sven Botman, din minutul 70, însă Ellis Simms a refăcut avantajul de două goluri pentru gazde şi Stephen Mfuni a stabilit rezultatul final, Coventry City – Newcastle 4-1.

Newcastle rămâne cu 9 puncte şi e pe locul 11, în timp ce Coventry e a 14-a, cu 6 puncte.

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M.U.
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