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Cum s-au descurcat fotbaliştii români în meciurile din Europa League şi Conference League 

Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a pierdut meciul cu Juventus Torino din Europa League Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a pierdut meciul cu Juventus Torino din Europa League - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.10.2026, 14:38 | Modificat la 16.10.2026, 14:42

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a II-a a Europa League şi din prima etapă a Conference League, iar pe lângă Universitatea Craiova, în Conference League, ţara noastră a mai fost reprezentată şi de alţi jucători.

În Europa League, Omonia Nicosia s-a impus, 3-0, în confruntarea cu NK Celje, din deplasare. La oaspeţi, Florin Tănase a intrat pe teren în minutul 69, în locul lui Muamer Tankovic, şi a avut o evoluţie mai degrabă modestă.

De asemenea, tot în Europa League, Royale Union SG a încheiat la egalitate, 1-1, meciul cu Real Sociedad jucat pe teren propriu. La gazde, mijlocaşul român Darius Olaru a fost titular, a avut o evoluţie modestă şi i-a lăsat locul lui Aquino, în minutul 71.

Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a cedat de o manieră incredibilă, pe teren propriu, în confruntarea cu Juventus Torino. Alvarez a deschis scorul pentru iberici, în minutul 18, însă italienii au întors soarta meciului în repriza a doua. Woltemade a egalat, în minutul 58, iar Kolo Muani a înscris golul victoriei pentru italieni, în prelungiri. Integralist, Ionuţ Radu a avut o evoluţie modestă, chiar dacă nu poate fi considerat vinovat la golurile italienilor.

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Ferencvaros Budapesta, cu mijlocaşul român Marius Corbu titular, s-a impus, scor 2-1, în confruntarea Viktoria Plzen, de pe teren propriu. Corbu a avut o evoluţie modestă şi i-a lăsat locul lui Levi în prelungirile partidei.

În Conference League, Pafos, cu mijlocaşul român Vlad Dragomir integralist, nu a avut nicio şansă la Bergamo, ciprioţii cedând, 1-3, în confruntarea cu Atalanta. Dragomir a avut şi el, de asemenea, o evoluţie modestă.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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