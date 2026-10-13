Rămas fără echipă de la plecarea sa de la Real Madrid în iunie, Dani Carvajal şi-a găsit o nouă destinaţie şi a semnat oficial cu Getafe până în iunie 2027.

Dani Carvajal a semnat cu Getafe, dar nu va juca împotriva Universității Craiova în Conference League - Getafe C.F.

Liber de contract de la plecarea sa de la Real Madrid în această vară, internaţionalul spaniol cu 51 de selecţii a semnat un contract până în iunie 2027.

Pe parcursul carierei sale la Real, Carvajal a câştigat nu mai puţin de 27 de trofee, printre care Liga Campionilor de şase ori şi La Liga de patru ori.

Nefiind inclus în lotul echipei Getafe pentru Conference League, el nu va juca joi seara (ora 19:45) împotriva echipei Universitatea Craiova.

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În schimb, ar putea să-şi facă debutul în tricoul echipei Azulones luni (ora 22:00), când Getafe va primi vizita echipei Rayo Vallecano într-un derby cu accente madrilene.