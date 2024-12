Dat afară pentru că purta blugi, șahistul Magnus Carlsen a confirmat revenirea la CM de blitz

Magnus Carlsen, campion mondial între 2013 şi 2023, a decis să se retragă vineri de la competiţia mondială de şah rapid (26-28 decembrie) după ce FIDE i-a interzis participarea la o rundă din cele 13, din cauza încălcării codului vestimentar.

Într-un interviu, difuzat duminică pe YouTube, Carlsen, 34 ani, a confirmat că revine în competiţie: ''Ca să nu lungesc povestea, voi mai juca măcar o zi aici la New York. Dacă o fac bine, încă o zi după asta''. Scandinavul este de cinci ori campion mondial de şah rapid şi de şapte ori campion mondial la blitz şi îşi va apăra titlul în acest an.

Magnus Carlsen a discutat cu președintele FIDE, Arkadi Dvorkovici

Campionul norvegian a adăugat că a avut o discuţie cu preşedintele FIDE, Arkadi Dvorkovici, despre incident: ''Vorbind cu Dvorkovici şi cu sponsorul principal Turlov, am simţit că am putea avea nişte discuţii fructuoase şi la sfârşitul zilei, am decis să joc. În plus, îmi place să joc şah blitz. Vreau să le dau fanilor şansa să mă vadă jucând. Ar putea fi ultima dată, cine ştie.''

Dvorkovici a regretat incidentul într-o postare de duminică pe contul X al FIDE, în legătură cu escaladarea situaţiei şi a recunoscut rolul vital al lui Carlsen în promovarea sportului: ''Este regretabil că implementarea regulilor vestimentare, deşi este solidă şi consecventă din punct de vedere legal, a lăsat sentimentul că acest lucru este disproporţionat şi a cauzat situaţia pe care toată lumea ar fi preferat să o evite.''

FIDE a anunţat duminică mai multă "flexibilitate" în codul vestimentar la Campionatele Mondiale de blitz, transmite Agerpres.

Carlsen a precizat că nu va renunţa la articolele sale vestimentare favorite: ''Ca principiu, cu siguranţă voi juca luni în jeans.''

