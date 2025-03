Denis Drăguş, după partida pierdută în faţa Bosniei: "Este un rezultat pe care nu cred că îl meritam"

"Din păcate astăzi este un rezultat pe care nu cred că îl meritam, cred că am controlat jocul, am început mai greu meciul şi am luat gol. Dar nu meritam, cred că am făcut un meci bun după. Simţeam că se poate, mai mult decât a arătat rezultatul. Astăzi nu a intrat, suntem un pic trişti, dar nu avem ce să facem, tebuie să mergem mai departe. Şi în calificări la Euro am avut perioade mai grele şi am scos-o la capăt. Nu-i plăcut să începi cu o frângere, pleci cu un handicap. Trebuie să mergem mai departe, să câştigăm fiecare meci", a declarat atacantul pentru AntenaSport.

