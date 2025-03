Ianis Hagi, după înfrângerea în faţa Bosniei cu 0-1: „Noi am avut 7 ocazii şi nu am dat gol! Ei au avut doar una. Aici se rezumă rezultatul”

„Ei au avut o ocazie, au dat gol, noi am avut 7, n-am dat, aici se rezumă rezultatul. Orice echipă care are avantaj în deplasare face orice, în limita fair-play-ului, şi noi dacă eram la ei, la fel procedam. Părerea mea e că trebuie să lase acel 50-50, cum lasă la ei, să lase şi la noi. În a doua repriză, am fost mai agresivi, ne-am câştigat duelurile, dar totuşi nu ne-a permis să ne câştigăm duelurile mereu, nu mi se pare corect. Per total, cum am zis, noi am avut şapte ocazii şi nu am dat gol, ei au avut una.(A fost penalty) Nu ştiu, nu am văzut faza de pe teren. Cei de pe partea celalaltă au zis că e penalty, s-a văzut la VAR, nu s-a dat, trebuie să mă uit după”, a declarat Ianis Hagi, pentru AntenaSport, după meci.

