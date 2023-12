Diana Stiger a bătut un record vechi de 41 de ani, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt: "Sper să scriu istorie"

Înotătoarea de 15 ani a terminat serie ei cu timpul de 16:36,98, un record naţional pentru intervalul 15-18 ani, care era valabil de nu mai puţin de 41 de ani. Chiar şi aşa, ea nu a prins calificarea în finala probei.

Diana Stiger a bătut un record vechi de 41 de ani

Diana va mai participa la proba de 400 de metri liber. Ea şi-a propus să intre în istoria României şi a vorbit despre sacrificiile

„N-a fost chiar plăcută, am ameţit foarte tare, nu am făcut niciodată cursa asta în bazin de 25 de metri, e ceva nou pentru mine. Nu am avut ieri timp prea mult de refacere. Ne pregătim pentru cursa de 400 de metri de duminică. Nu am dormit cât ar trebui.

Îmi trebuie o noapte de opt ore de somn pentru a-mi reveni. Viaţa de sportiv de grea, dar ne obişnuim. Este mult mai greu să te montezi, te dor muşchii mult mai tare, sunt probe de anduranţă.

Am avut-o pe mama în tribună, ieri au fost şi tata şi bunicii şi sper să-i văd şi duminică la proba de 400 de metri. Sunt foarte mulţumită de ce am realizat până acum şi sunt sigură că voi fi şi mai mândră şi mai fericită la finalul concursului.

Sper să scriu istorie pentru România, de aceea muncesc atât de mult. Sunt mai fericită ca niciodată câ nu m-am dat bătută când am vrut eu. Asta se întâmpla în clasa a opta, când am avut examene”, a spus Stinger, pentru Antena Sport.

Diana Stiger îl are pe David Popovici ca model

Stiger speră să aducă cât mai multe medalii pentru România în viitor, şi de asemenea, visează să reprezinte ţara şi la Olimpiada din 2028. Sportiva de doar 15 ani a oferit declaraţii şi despre David Popovici, pe care îl consideră un model.

„Vă promit poate o calificare la Jocurile Olimpice din LA, din 2028, şi cât mai multe medalii Mondiale şi Europene!

David Popovici este un exemplu pentru noi că se poate prin muncă, încercăm să fim cât mai aproape de el, să ne susţinem ca o echipă. Este o experienţă unică, este toată echipa României, încercăm să demonstrăm că suntem cei mai buni şi în lume”, spunea miercuri sportiva de doar 15 ani.

