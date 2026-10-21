Erik Ten Hag, atac dur la adresa lui Cristiano Ronaldo: "A lăsat echipa la greu"

Superstarul Cristiano Ronaldo a fost suspendat o lună şi amendat, după ce a părăsit cantonamentul naţionalei de fotbal a Portugaliei în perioada în care echipa antrenată de Jorge Jesus era în plin program de meciuri jucate în UEFA Nations League.

Erik ten Hag şi Cristiano Ronaldo nu s-au înţeles deloc la Manchester United - Profimedia

Cristiano Ronaldo ar fi părăsit cantonamentul nemulţumit de modul în care a fost tratat de selecţionerul Jorge Jesus şi mai ales a faptului că antrenorul şi-a permis să-l trimită la încălzire pe parcursul meciului Norvegia - Portugalia, 1-2, fără să-l mai trimită şi pe teren.

Cazul a scos la iveală o situaţie despre care s-a vorbit mai puţin la momentul respectiv. Concret, olandezul Erik ten Hag, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo la Manchester United, atrage atenţia asupra faptului că superstarul nu este nici pe departe la prima ieşire de acest gen.

Ten Hag a amintit de un episod petrecut în octombrie 2022, când atacantul portughez, rezervă fiind, a refuzat să intre pe teren în meciul Manchester United - Tottenham Hotspur, 2-0, deşi Ten Hag şi-ar fi dorit ca experienţa şi calităţile lui Cristiano Ronaldo să ajute echipa să ţină de rezultat pe finalul meciului.

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De asemenea, Ten Hag a precizat că, în perioada respectivă, Cristiano Ronaldo a sărit cu de la sine putere peste mai multe şedinţe de pregătire şi nu ar fi fost implicat 100% în evoluţia echipei.

"Au fost momente în care Cristiano Ronaldo a lăsat echipa la greu, deşi noi ne puneam mari speranţe în el. Nu se pregătea. Nu alerga nici cu mingea, nici fără. A dezamăgit echipa şi m-a dezamăgit pe mine. Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. Îl respectam enorm. Dar în acel moment, în calitate de antrenor, a trebuit să iau o decizie raţională şi să îi păstrez pe teren pe jucătorii pe care îi admir", a fost mesajul transmis de Erik ten Hag, contractul lui Cristiano Ronaldo cu Manchester United fiind încheiat în noiembrie 2022, la doar o lună după ce acesta a refuzat să intre pe teren în meciul cu Tottenham Hotspur.