Euro 2024. Prezentarea Grupei F - Portugalia, marea favorită

Portugalia, Turcia, Cehia şi Georgia sunt echipele care au fost repartizate în Grupa F de la Euro 2024, iar gruparea ce îl are în prim plan pe superstarul Cristiano Ronaldo pare mare favorită la câştigarea grupei.

24 de echipe de fotbal din Europa se înfruntă în vara acestui an, în Germania, pentru a vedea dacă Italia se poate menţine campioană europeană sau daca avem o nouă regină a Europei.

Cele 24 de echipe au fost repartizate în şase grupe a câte patru echipe, astfel că microbiştii ar urma să se bucure de un număr total de 51 de meciuri jucate în intervalul 14 iunie - 14 iulie.

Euro 2024. Grupa F

Portugalia, Turcia, Cehia şi Georgia sunt echipele care au fost repartizate în Grupa F de la Euro 2024, iar la prima vedere Portugalia pare mare favorită la câştigarea grupei.

Totuşi, Turcia, Cehia şi Georgia sunt formaţii capabile de surprize, mai ales că vorbim despre echipe care nu se bucură foarte des de prezenţe la turnee finale, în ultimii ani, iar asta înseamnă că îşi propun să impresioneze în această vară.

Euro 2024. Turcia - prezentare

Turcia s-a calificat pentru a treia oară la rând la un turneu final de Campionat European, dar nu a mai strălucit la o astfel de competiţie din 2008, când a ajuns până în faza semifinalelor.

Turcia este în căutarea strălucirii de altă dată, când dădea Galatasaray, Beşiktaş şi Fenerbahce băgau spaima în echipele de top ale fotbalului continental, iar pe lângă ei încă se mai aflau în lot câţiva fotbalişti din generaţia de aur precum Recber Rustu şi Emre Belozoglu.

Euro 2024. Lotul Turciei pentru Euro 2024

Portari - Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Manchester United).

Fundaşi - Zeki Çelik (AS Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Samet Akaydin (Panathinaikos), Ahmetcan Kaplan (Ajax).

Mijlocaşi - Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid).

Atacanţi - Cenk Tosun (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City),

Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Bertug Yildirim (Rennes).

Euro 2024. Performanţele Turciei la Euro

Cum spuneam, Turcia a obţinut cel mai bun rezultat la un turneu final de Campionat European la ediţia din 2008, găzduită de Elveţia şi Austria. Atunci, Turcia a ajuns până în faza semifinalelor, deşi a pierdut primul meci din grupă, 0-2 cu Portugalia. Au urmat victorii cu Elveţia, 2-1, Cehia, 3-2, şi Croaţia, 4-2, în sferturi, după lovituri de departajare, înainte ca Turcia să cedeze în semifinale, 2-3 cu Germania, în urma unui gol decisiv înscris de Lahm în ultimul minut al meciului.

La Euro 2020, Turcia a dezamăgit, cedând clar în toate cele trei meciuri jucate în faza grupelor. A fost 0-3 cu Italia, 0-2 cu Ţara Galilor şi 1-3 cu Elveţia, golul de onoare fiind înscris de İrfan Kahveci, fotbalist pe care, în mod normal, l-am putea urmări şi la Euro 2024.

Euro 2024. Drumul Turciei către Euro 2024

Turcia a reuşit aproape imposibilul în preliminariile pentru Euro 2024, câştigând o grupă din care ne aşteptam să strălucească echipa Croaţiei, locul 2 la Mondialul din 2018 şi locul 3 la Mondialul din 2022. Totuşi, Turcia a profitat din plin de inconstanţa Croaţiei şi a terminat grupa cu 17 puncte, unul peste principala adversară.

Culmea este că Croaţia a avut avantaj în dubla cu Turcia, 2-0 în deplasare şi 0-1 acasă, dar Turcia a fost mai constantă împotriva celorlalte echipe, 2-0 şi 1-1 cu Ţara Galilor, 2-1 şi 1-1 cu Armenia şi 4-0 şi 3-2 cu Letonia, în timp ce Croaţia, de exemplu, a câştigat un singur punct din dubla cu Ţara Galilor, 1-1 şi 1-2.

Euro 2024. Vincenzo Montella, antrenorul Turciei

Vincenzo Montella (50 de ani), fostul mare atacant italian, este selecţionerul Turciei din septembrie 2023. Înainte, Montella a jucat la echipe precum Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma şi Fulham şi a antrenat echipe precum Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla şi Adana Demirspor. Montella a marcat trei goluri în 20 de selecţii la naţionala Italiei.

La nivel de palmares, Montella a fost campion al Italiei, cu AS Roma, în 2001, a câştigat Supercupa Italiei, cu AC Milan, în 2016, şi a fost vicecampion european, cu naţionala Italiei, în 2000. Montella a fost introdus în Hall of Fameul celor de la AS Roma în 2013, după ce a reuşit 101 goluri în 258 de meciuri jucate pentru gruparea din capitala Italiei.

Euro 2024. Programul Turciei în Grupa F

Turcia îşi începe aventura la Euro 2024 cu un meci jucat împotriva Georgiei, la Dortmund, pe 18 iunie, de la ora 19.00. Iar Turcia este avantajată din punctul de vedere al programului, urmând să joace şi al doilea meci din grupă tot la Dortmund, împotriva Portugaliei, pe 22 iunie, de la ora 19.00.

În ultima etapă din faza grupelor, Turcia dă piept cu Cehia într-un meci care ar urma să se joace pe 26 iunie, de la ora 22.00, la Hamburg şi care ar putea avea un caracter decisiv în lupta pentru calificarea în faza optimilor de finală.

Euro 2024. Georgia - prezentare

Naţionala de fotbal a Georgiei s-a calificat în premieră la un turneu final, indiferent că vorbim despre Campionat Mondial sau Campionat European. Putem spune, astfel, că fotbalul este doar ultimul sport, dintr-un şir lung de sporturi, în care gruzinii încep, încet, dar sigur, să emită pretenţii.

Sigur, parcursul Georgiei din ultimii ani a fost unul anevoios, dar calificarea la Euro 2024 a reprezentat, practic, o nouă sărbătoare naţională pentru gruzini, sute de mii de oameni invadând străzile pentru a se bucura.

Euro 2024. Lotul Georgiei pentru Euro 2024

Portari - Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Luka Gugeshashvili (Qarabag Agdam).

Fundaşi - Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (APOEL Nicosia), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Solomon Kvirkvelia (Al Okhdood), Giorgi Gocholeishvili (Şahtior Doneţk), Luka Lochoshvili (Cremonese), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Jemal Tabidze (Panetolikos).

Mijlocaşi - Giorgi Kochorashvili (Levante), Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Giorgi Chakvetadze (Watford), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Levan Shengelia (Panetolikos), Gabriel Sigua (FC Basel), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova).

Atacanţi - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Budu Zivzivadze (Karlsruher SC), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosia), Georges Mikautadze (Metz).

Euro 2024. Performanţele Georgiei la Euro

Este greu de vorbit despre performanţele Georgiei la Euro în condiţiile în care gruzinii nu au mai prins, până acum, o calificare la un turneu final.

În preliminariile pentru Euro 2020, de exemplu, Georgia a terminat abia pe locul 4 o grupă din care mai făceau parte Elveţia, Danemarca, Irlanda şi Gibraltar. Georgia obţinuse doar 8 puncte atunci, dintre care şase din dubla cu Gibraltar, 3-0 şi 3-2.

Euro 2024. Drumul Georgiei către Euro 2024

Drumul Georgiei către Euro 2024 a fost unul extrem de complicat. Gruzinii au terminat tot pe locul 4, şi tot cu 8 puncte, o grupă din care mai făceau parte Spania, Scoţia, Norvegia şi Cipru. Ca şi în preliminariile pentru Euro 2020, Georgia a făcut şase dintre cele opt puncte din dubla cu Cipru, 4-0 şi 2-1, în rest obţinând puncte doar cu Scoţia, 2-2 acasă, şi cu Norvegia, 1-1. Totuşi, graţie parcursului din UEFA Nations League, Georgia a prins loc în play-off, unde le-a depăşit pe Luxemburg, 2-0, şi Grecia, 4-2 după executarea loviturilor de departajare.

Euro 2024. Willy Sagnol, antrenorul Georgiei

Willy Sagnol (47 de ani), fostul mare internaţional francez, este selecţionerul Georgiei din 2021, fiind tehnicianul care încearcă să dea o nouă faţă naţionalei Georgiei. Sagnol şi-a trecut în CV, de-a lungul timpului, numeroase echipe de top. A jucat pentru St. Etienne, AS Monaco şi Bayern Munchen, adunând 58 de selecţii în naţionala Franţei, şi a antrenat pe Bordeaux şi pe Bayern Munchen, dar şi naţionala de tineret a Franţei.

Willy Sagnol a fost campion al Franţei, cu AS Monaco, în 2000, de cinci ori campion al Germaniei, cu Bayern Munchen, în 2001, 2003, 2005, 2006 şi 2008, câştigător al UEFA Champions League şi al Cupei Intercontinentale, tot cu Bayern Munchen, în 2001, şi vicecampion mondial cu naţionala Franţei, în 2006.

Euro 2024. Programul Georgiei în Grupa F

Primul meci din istorie jucat de Georgia la un turneu final va fi pe 18 iunie, de la ora 19.00, la Dortmund, când Georgia înfruntă naţionala Turciei.

Urmează duelul cu Cehia de la Hamburg, de pe 22 iunie, ora 16.00, şi duelul cu Portugalia de pe 26 iunie, de la ora 22.00, meci care ar urma să se joace la Gelsenkirchen.

Euro 2024. Portugalia - prezentare

Naţionala de fotbal a Portugaliei intră în Euro 2024 din postura de cap de serie. Totuşi, deşi şi-au zdrobit adversarii din preliminarii, portughezii sunt cotaţi doar cu şansa a patra la câştigarea turneului final, la egalitate cu Spania, şi în spatele unor echipe precum Anglia, Germania şi Franţa.

Însă, până la fazele eliminatorii, portughezii nu ar trebui să aibă emoţii într-o grupă ce mai cuprinde echipe Georgia, Cehia şi Turcia.

Euro 2024. Lotul Portugaliei pentru Euro 2024

Portari - Rui Patrício (Roma), Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers).

Fundași - Pepe (Porto), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP).

Mijlocași - Bruno Fernandes (Manchester United), Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain), João Neves (Benfica).

Atacanți - Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Barcelona), Diogo Jota (Liverpool), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Francisco Conceição (Porto).

Euro 2024. Performanţele Portugaliei la Euro

Portugalia este, în mod clar, una dintre echipele de top ale Europei. Iar aici nu vorbim doar despre generaţia lui Cristiano Ronaldo ci şi de generaţia lui Eusebio sau generaţia lui Figo. Portugalia a fost campioană europeană în 2016, vicecampioană europeană în 2004 şi semifinalistă la Europenele din 1984, 2000 şi 2012.

La Euro 2020, însă, Portugalia a fost eliminată încă din faza optimilor de finală. A gâfâit în Grupa Morţii, 3-0 cu Ungaria, 2-4 cu Germania şi 2-2 cu Franţa şi a fost eliminată de Belgia, 0-1, graţie unui gol marcat de Thorgan Hazard, fratele mult mai celebrului Eden Hazard.

Euro 2024. Drumul Portugaliei către Euro 2024

Portugalia a făcut spectacol în preliminarii, câştigând de o manieră zdrobitoare Grupa J, grupă din care au mai făcut parte Slovacia, Luxemburg, Islanda, Bosnia Herţegovina şi Liechtenstein. Au fost 10 victorii din 10 posibile, iar şapte dintre cele 10 victorii au fost obţinute la cel puţin câte două goluri diferenţă. Mai mult, Portugalia a încheiat grupa cu un golaveraj remarcabil, 36-2.

Sigur, la realizarea golaverajului au contribuit victoriile istorice obţinute cu Luxemburg, 9-0 şi 6-0, şi cu Bosnia Herţegovina, 5-0. Veteranul Cristiano Ronaldo a înscris 10 dintre cele 36 de goluri ale Portugaliei, fiind urmat de Bruno Fernandes, cu şase reuşite.

Euro 2024. Roberto Martinez, antrenorul Portugaliei

Spaniolul Roberto Martinez, 51 de ani, este selecţionerul Portugaliei din ianuarie 2023. Martinez a jucat fotbal mai degrabă la un nivel modest, bifând cluburi precum Zaragoza, Wigan, Motherwell, Walsall, Swansea şi Chester, dar s-a remarcat ca antrenor la Swansea, Wigan, Everton şi naţionala Belgiei.

Roberto Martinez a câştigat Cupa Spaniei, cu Real Zaragoza, în 1994, şi Cupa Angliei, cu Wigan Athletic, în 2013, ocupând şi locul 3 cu naţionala Belgiei la Mondialul din 2018. Roberto Martinez a fost desemnat antrenorul lunii în Premier League, în aprilie 2012, şi cel mai bun antrenor din Belgia în 2018.

Euro 2024. Programul Portugaliei în Grupa F

Portugalia are un program complicat în Grupa F de la Euro 2024. Se mută din oraş în oraş pentru a juca cele trei meciuri şi are mai puţin timp de odihnă la dispoziţie în raport cu adversarele din etapa a doua şi etapa a treia.

Concret, Portugalia joacă împotriva Cehiei pe 18 iunie, la ora 22.00, la Leipzig, împotriva Turciei pe 22 iunie, de la ora 19.00, la Dortmund, şi împotriva Georgiei pe 26 iunie, de la ora 22.00, la Gelsenkirchen.

Euro 2024. Cehia - prezentare

Precum Turcia, naţionala de fotbal a Cehiei este tipul de echipă aflată în căutarea strălucirii de altă dată. Chiar şi aşa, Cehia nu pare să fie pregătită pentru a-şi depăşi limitele la Euro 2024.

Ar putea trece cu bine peste grupa din care face parte, în condiţiile în care chiar şi echipa de pe locul 3 poate să ajungă în faza optimilor de finală, dar mai departe orice rezultat pozitiv poate fi considerat un bonus.

Euro 2024. Lotul Cehiei pentru Euro 2024

Portari - Jindřich Staněk (Slavia Praga), Matěj Kovář (Bayer Leverkusen), Vítězslav Jaroš (Sturm Graz).

Fundaşi - David Zima (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Viktoria Plzen), Vladimír Coufal (West Ham United), Martin Vitík (Sparta Praga), David Douděra (Slavia Praga), David Jurásek (Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Sparta Praga), Tomáš Vlček (Slavia Praga).

Mijlocaşi - Antonín Barák (Fiorentina), Michal Sadílek (Twente Enschede), Lukáš Provod (Slavia Praga), Ondřej Lingr (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Červ (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Viktoria Plzen), Matěj Jurásek (Slavia Praga).

Atacanţi - Adam Hložek (Bayer Leverkusen), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Jan Kuchta (Sparta Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Václav Černý (VFL Wolfsburg), Tomáš Chorý (Viktoria Plzen).

Euro 2024. Performanţele Cehiei la Euro

După despărţirea de Slovacia, Cehia a fost o prezenţă constantă la turneele finale de Campionat European. Totuşi, cele mai bune rezultate au fost obţinute la ediţiile din 1996, 1-2 în finala cu Germania, şi 2004, 0-1, după prelungiri, în semifinala cu Grecia.

Cehia a avut o evoluţie cel puţin onorabilă la Euro 2020. Deşi a prins in extremis calificarea în optimi, după 2-0 cu Scoţia, 1-1 cu Croaţia şi 0-1 cu Anglia, cehii au dat lovitura în eliminatorii, 2-0 cu Olanda, înainte să se încline greu, în sferturi, în confruntarea cu Danemarca, 1-2.

Euro 2024. Drumul Cehiei către Euro 2024

Cehia s-a calificat la Euro 2024 după ce a terminat pe locul 2 Grupa E, grupă din care au mai făcut parte Albania, Polonia, Moldova şi Insulele Feroe. Cehia a pierdut, practic, dubla cu Albania, 1-1 şi 0-3, a pierdut puncte în Moldova, 0-0, şi a avut mari emoţii inclusiv cu Insulele Feroe, 1-0 pe teren propriu, victorie obţinută graţie unui gol marcat tocmai în minutul 76.

Euro 2024. Ivan Haşek, antrenorul Cehiei

Ivan Haşek (60 de ani) este selecţionerul Cehiei din ianuarie 2024 şi un fost mare internaţional din Cehoslovacia. Haşek a jucat pentru Sparta Praga, Strasbourg, Sanfrecce Hiroshima şi JEF United, adunând 54 de selecţii pentru naţionala Cehoslovaciei şi o selecţie pentru naţionala Cehiei. Ca antrenor, Haşek a bifat o mulţime de echipe, de la Sparta Praga, Strasbourgh, Vissel Kobe, Al Ahli, Al Hilal sau St. Etienne şi până la naţionala Gabonului, antrenată în 2005, sau naţionala Libanului, antrenată în perioada 2021-2022.

Ca jucător, Ivan Haşek a fost de cinci ori campion al Cehoslovaciei, cu Sparta Praga, fiind desemnat cel mai bun fotbalist cehoslovac în 1987 şi în 1988. Ca antrenor, Haşek a fost dublu campion al Cehiei, cu Sparta Praga, campion al Emiratelor Arabe Unite, cu Al Ahli, şi câştigător al Cupei Prinţului din Arabia Saudită, cu Al Hilal.

Euro 2024. Programul Cehiei în Grupa F

Cehia îşi începe aventura la Euro 2024 cu cel mai tare meci pe care îl poate avea în grupă. Portugalia - Cehia se joacă pe 18 iunie, de la ora 22.00, la Leipzig.

Pentru Cehia urmează duelurile cu Georgia din 22 iunie, ora 16.00, de la Hamburg, şi cu Turcia din 26 iunie, ora 22.00, de la Hamburg.

