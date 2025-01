FCSB – Qarabag FK 3-2. Victorie importantă în Europa League. Daniel Bîrligea: "Suntem cei mai fericiţi"

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia azeră Qarabag, în etapa a şaptea din Liga Europa. Bucureştenii sunt pe locul 6 în clasament.

Meciul de la Baku a început cum nu se poate mai prost pentru FCSB, după ce Leandro Andrade a deschis scorul încă din primul minut, după o greşeală a lui Ngezana. Bucureştenii au avut o primă ocazie în minutul 6, prin Bîrligea, iar după numai două minute Adrian Şut a egalat cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Florin Tănase. În minutul 9 arbitrul a acordat penalti pentru FCSB, în urma unui contact între Bîrligea şi Medina, dar după verificarea VAR slovacul Filip Glova a anulat decizia. În minutul 41 gazdele au revenit în avantaj, după ce Dawa a înscris în propria poartă, însă FCSB a replicat repede.

A fost mai întâi şutul pe lângă poartă al lui Bîrligea, pentru ca bucureştenii să egaleze în al patrulea minut al prelungirilor, prin Miculescu. În minutul 73 elevii lui Charalambous au trecut pentru prima oară la conducere, marcând – din nou – după un corner. Adrian Şut a reluat cu capul şi mingea a intrat în plasă. În minutul 78 Bîrligea a preferat să tragă la poartă de la distanţă în loc să-i paseze lui Băluţă. Până la final, azerii au dominat teritorial, fără însă să rateze vreo oczie clară şi bucureştenii s-au impus cu 3-2.

Articolul continuă după reclamă

FCSB are 14 puncte în Liga Europa şi ocupă locul 6 în clasament, fiind pe loc care o califică direct în optimile competiţiei.

Daniel Bîrligea: "Suntem cei mai fericiţi"

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, crede că bucureştenii se pot califica în optimile Ligii Europa şi cu un egal în meciul cu Manchester United, de săptămâna viitoare.

"Suntem fără cuvinte. Suntem cei mai fericiţi. Am făcut o ţară întreagă să fie mândră de noi şi noi suntem mândri de ce am făcut în teren. Am fost în difcultate, dar am revenit de trei ori şi asta înseamnă o echipă puternică. Important era să luptăm, aţi văzut că toţi colegii mei au luptat. Mai avem meciuri de jucat şi ne dorim să facem un meci spectaculos săptămâna viitoare. Cu siguranţă se văd optimile, noi luptăm, ne dorim victoria, dar e posibil să ajungem acolo şi cu un egal. Ne dorim să ajungem în optimi", a declarat Bîrligea.

QARABAG: Buntic – Matheus Silva, Mustafazade (Vesovic 70), Medina, Jafarguliyev – Julio Romao (Patrick Andrade 70), M. Jankovic – Kashchuk (Bayramov 81), Leandro Andrade (Addai 81), Zoubir – Akhundzade (Gurbanli 81). ANTRENOR: Guran Gurbanov.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Baba Alhassan (Edjouma 46), Şut – M. Ştefănescu (Al. Băluţă 46), Fl. Tănase (M. Popescu 79), Miculescu (Al. Musi 62) – Bîrligea (Daniel Popa 90). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Julio Romao 39, Patrick Andrade 89, Matheus Silva 90+2 / Baba Alhassan 4, Ngezana 79, V. Creţu 90+3

Arbitri: Filip Glova - Daniel Polacek, Peter Bednar – Lukas Dzivjak

Arbitri VAR: Michal Ocenas - Martin Dohal (toţi din Slovacia)

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi des la dorinţe în favoarea cheltuielilor esenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰