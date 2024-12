Florentin Pera, după victoria spectaculoasă cu Suedia la EHF EURO 2024: Ne place să jucăm ca o familie!

”Am avut câteva jucătoare care au fost obosite în repriza secundă şi au avut unele probleme fizice, dar am avut spirit de echipă. Asta a fost cheia meciului pentru echipa noastră. Nu am cedat, ne-am păstrat calmul şi am jucat ca o echipă. Nu o singură jucătoare a câştigat meciul, ci o echipă! Şi ne place să jucăm ca o familie”, a declarat Pera la finalul fabuloasei victorii împotriva Suediei, echipă care a încheiat pe locul 4 şi la ultimul Campionat Mondial şi la JO din această vară.

Naţionala României a învins vineri, la Debrecen, scor 25-23 (12-8), reprezentativa Suediei, în al doilea meci din grupa principală I a Campionatului European. În primul meci din grupa I, tricolorele au cedat cu Franţa, scor 25-30, iar ultimele două partide vor avea duminică, cu Ungaria (19.30), respectiv în 10 decembrie, cu Polonia (16.30). După două etape, România are 2 puncte în clasament.

În grupa preliminară B, pe care a încheiat-o pe locul 2, România a obţinut rezultatele: 29-28 cu Cehia, 25-27 cu Muntenegru şi 27-25 cu Serbia.

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010.

Deţinătoarea trofeului este Norvegia, care luptă pentru al 10-lea titlu european, din care ultimele cinci au fost câştigate cu Thorir Hergeirsson, antrenor principal şi în prezent.

De la CE2024, trei echipe se vor califica direct la CM2025.

