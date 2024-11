Formula 1. Ce crede Hamilton despre viitorul lui Verstappen: "Nu a făcut nicio greşeală"

Al doilea în Marele Premiu al statului Nevada, septuplul campion mondial l-a felicitat pe olandez, pe care îl vede drept unul dintre favoriţii la titlu în 2025.

"A făcut o treabă fantastică. Nu a făcut nicio greşeală, a avut dreptate în fiecare cursă, în fiecare moment, el şi echipa sa au făcut o treabă grozavă încă o dată, pentru al patrulea an la rând. Cred că va fi greu de învins anul viitor, pentru că au trebuit să înceapă să dezvolte viitoarea lor maşină mai devreme decât ceilalţi", a comentat viitorul pilot Ferrari, potrivit news.ro.

El s-a declarat mulţumit de locul doi obţinut la Las Vegas: ”M-am distrat foarte mult urcând locuri (de pe locul 10 pe grila de start pe locul 2), mi-a amintit de tinereţea mea, începând de pe ultima poziţie a grilei şi urcând. A fost grozav”.

Max Verstappen a câştigat titlul mondial la Formula 1

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat titlul mondial la Formula 1 pentru a patra oară consecutiv, după ce a terminat pe locul cinci la Grand Prix-ul de la Las Vegas.

Prin câştigarea celui de-al patrulea titlu, Max Verstappen se alătură legendelor Alain Prost şi Sébastien Vettel pe podium. Înaintea sa se află Juan Manuel Fangio (5 titluri), Michael Schumacher şi Lewis Hamilton (7 titluri).

Grand Prix-ul de la Las Vegas a fost câştigat de britanicul George Russell (Mercedes), urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) şi de Carlos Sainz (Ferrari).

