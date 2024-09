Formula 1: Inginerul Red Bull Adrian Newey pleacă la Aston Martin din 2025

„Am simţit că am nevoie de o nouă provocare”, a declarat englezul în vârstă de 65 de ani, care va părăsi la începutul anului 2025 echipa campioană mondială în exerciţiu, la care s-a alăturat în 2006, la un an după crearea sa.

Lawrence Stroll, acţionarul majoritar al mărcii britanice (cu o participaţie de 21%), a semnat un cec în valoare estimată la 100 de milioane de lire sterline (120 de milioane de euro) pentru a-şi asigura de serviciile britanicului pentru cinci sezoane.

Acordul dintre cele două părţi include, de asemenea, o participaţie la echipă în valoare estimată de 75 de milioane de euro.

Cine este Adrian Newey

Adrian Newey, 65 de ani, şi-a făcut debutul în F1 ca autor al March 881 în 1988, când echipa a fost redenumită Leyton House Racing. Concediat în 1990 de noua entitate, ambiţiosul Newey, a cărui muncă fusese remarcată, avea să semneze pentru Williams, alături de Patrick Head. A fost un parteneriat câştigător, cu cinci titluri ale constructorilor între 1992 şi 1997. Dar era urgent ca Newey să devină singurul stăpân. Astfel, în 1997, s-a alăturat echipei McLaren. Nouă ani de succese mixte (un titlu la constructori în 1998 şi două titluri la piloţi : Mika Häkkinen în 1998 şi 1999), neînţelegeri cu Ron Dennis şi un start fals la Jaguar în 2001, înainte de a semna pentru Red Bull în 2006. Sedus de o ofertă financiară foarte greu de refuzat, cu un salariu anual de aproximativ 10 milioane de euro şi libertatea de a lucra.

Adrian Newey se poate lăuda acum cu cinci titluri de campion mondial al constructorilor cu Williams (1992, 1993, 1994, 1996, 1997), unul cu McLaren (1998) şi şase cu Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023). Şi 13 titluri pentru piloţii săi: Nigel Mansell în 1992, Alain Prost în 1993, Damon Hill în 1996, Jacques Villeneuve în 1997, Mika Häkkinen în 1998 şi 1999, Sebastian Vettel în 2010, 2011, 2012, 2013 şi Max Verstappen în 2021, 2022, 2023.

Programul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului

Vineri, 13 septembrie

12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

16:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 14 septembrie

11:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

14:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică, 15 septembrie

13:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)

