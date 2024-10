Formula 1. Piloții pregătesc un răspuns comun cu privire la pedepsele pentru înjurături: "Nu vrem să eliminăm emoțiile de moment"

Pilotul Mercedes George Russell, care este director al Asociației Piloților de Mare Premiu, a declarat reporterilor la Marele Premiu al SUA, citat de Reuters, că o declarație comună este probabilă atunci când campionatul se va desfășura în Mexic săptămâna viitoare.

„Pare un pic stupid că s-a ajuns la asta”, a spus el. „Încă nu am vorbit cu FIA, dar sperăm să o facem probabil săptămâna viitoare, poate în Mexic. Colectiv suntem cu toții pe aceeași pagină. Săptămâna viitoare vom pune probabil în mod oficial ceva în fața voastră să citiți în numele întregului colectiv de piloți. Cred că, în general, nu vrem să eliminăm emoțiile de moment pe care piloții le manifestă în timpul unei curse. Depinde poate de radiodifuzor, atunci când vine vorba de cursă, să aleagă dacă dorește să transmită acest lucru.”

Russell a adăugat că este o provocare pentru piloți în timpul cursei, în timp ce comunică radio cu echipa, să își controlsez limbajul, dar a recunoscut că într-un mediu mai calm „poate că avem datoria de a fi conștienți de cuvintele noastre”.

Poziţia lui Max Verstappen, vizat de problemă

Poziția lui Verstappen a fost de a da doar răspunsuri scurte la întrebări în cadrul conferințelor de presă organizate de FIA de la incidentul din Singapore de luna trecută și de a vorbi mai pe larg cu reporterii în zona de ospitalitate a echipei sale.

Pilotul olandez, căruia i s-a ordonat să facă „muncă în interes public” pentru că a folosit un cuvânt licențios pentru a-și descrie mașina, a indicat că va continua să se întâlnească cu reporterii în paddock.

Verstappen a spus că nu a mai auzit nimic de la FIA despre pedeapsa sa: „Sunt întotdeauna deschis pentru o discuție. Dar în acest moment nu sunt eu cel care trebuie să iasă în față cu acest subiect. Eu doar îmi trăiesc viața. Eu doar continui, nimic nu se schimbă”, a spus el, citat de aceeași sursă, când a fost întrebat despre un posibil dialog cu șeful FIA, Mohammed Ben Sulayem.

„Nu sunt agresiv sau orice altceva. Doar îmi trăiesc viața și când nu sunt de acord cu ceva o spun, dar asta e tot.”

