Formula 1. Tatăl lui Verstappen îl acuză pe Christian Horner de instabilitatea echipei RedBull şi de plecarea angajaţilor cheie

Jos Verstappen, el însuşi fost pilot de F1, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la recentele plecări a strategului şef Will Courtenay la McLaren, a directorului sportiv Jonathan Wheatley la Audi-Sauber şi a inginerului Adrian Newey la Aston Martin.

El a adăugat că instabilitatea provocată de continuitatea lui Christian Horner ca director nu este sustenabilă: ''Nu se poate continua pe această cale. Va exploda. Există tensiune aici cât timp el rămâne pe poziţie.''

Max Verstappen este momentan liderul clasamentului

Max Verstappen continuă să fie lider în clasamentul piloţilor de F1 şi rămâne favorit pentru a câştiga al patrulea său titlu mondial consecutiv, în ciuda faptului că nu a mai câştigat în ultimele opt curse. Avantajul său consistent s-a redus la 52 de puncte faţă de Lando Norris, înaintea ultimelor şase curse ale sezonului.

''Despre asta am avertizat'', a declarat Jos Verstappen pentru Motorsport.com. ''Echipa spunea atunci: 'Oh, nu contează, avem pe altcineva (pe care îl putem pune în acea poziţie)'. Dar sunt prea mulţi oameni acum (pe picior de plecare) şi Max primeşte întrebări despre asta de fiecare dată şi asta continuă. Deci da, cred că pur şi simplu nu este bine, ce se întâmplă în acest moment'', a mai spus Jos Verstappen.

