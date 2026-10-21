FRF pune în vânzare cele 550 de bilete disponibile pentru Bosnia - România 

Naţionala de fotbal a României dispută în noiembrie ultimele două meciuri din UEFA Nations League, cu Polonia, pe teren propriu, sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21.45, şi cu Bosnia Herţegovina, în deplasare, marţi, 17 noiembrie, ora 20.45, ambele partide urmând a fi transmise în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

România va putea fi susţinută de 550 de fani în meciul cu Bosnia Herţegovina din deplasare - Profimedia

Pentru partida cu Bosnia Herţegovina din deplasare, de la Zenica, Federaţia Română de Fotbal are repartizate un număr de 550 de bilete, iar oficialii FRF anunţă că au început să le pună în vânzare începând de miercuri, 21 octombrie 2026.

Conform reprezentanţilor FRF, biletele pentru suporterii români pot fi achiziţionate de pe bilete.frf.ro, sunt la Peluza Sud a stadionului din Zenica şi pot fi cumpărate pentru 21 de euro, respectiv 113 lei. De asemenea, se precizează că "fiecare comandă va putea include maximum patru bilete, iar pentru fiecare persoană vor fi colectate următoarele date personale: nume complet, CNP, număr de telefon şi adresă de e-mail. După încheierea procesului de vânzare şi transmiterea informaţiilor către federaţia gazdă, biletele în format electronic vor fi distribuite cumpărătorilor, prin intermediul e-mailului, nu mai devreme de 9 noiembrie 2026".

Biletele sunt disponibile la vânzare până cel târziu vineri, 6 noiembrie 2026, sau până în momentul în care acestea sunt epuizate.

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Naţionala de fotbal a României a pierdut primele patru meciuri jucate în actuala ediţie a UEFA Nations League şi ocupă ultimul loc într-o grupă din care mai fac parte Suedia, Bosnia Herţegovina şi Polonia.