Iga Swiatek, despre cazul de dopaj: "Chiar şi când spui adevărul, oamenii te tratează ca o mincinoasă"

Câştigătoarea a cinci turnee de Mare Şlem şi deţinătoarea a trei titluri la Roland Garros a fost suspendată timp de o lună de către ITIA după ce a fost depistată pozitiv la trimetazidină - o sancţiune pe care a acceptat-o - într-un test în afara competiţiei în luna august a anului trecut, când se afla în vârful tenisului feminin.

Privată de turneul asiatic şi coborâtă pe locul 2 în clasamentul WTA, poloneza a putut participa la Turneul Campioanelor final de sezon şi la Cupa Billie Jean King înainte de anunţarea testului său pozitiv, pe când durata sancţiunii sale se apropia de sfârşit.

Iga Swiatek şi-a reluat cariera

Tânăra de 23 de ani şi-a reluat cariera, chiar dacă acest caz continuă să o urmărească. "Mi-a afectat partea personală, pentru că am crezut că toată lumea îmi întoarce spatele şi habar nu aveam ce se întâmplă", a explicat ea în Tennis Insider Club, podcastul lui Caroline Garcia.

"A fost atât de haotic, nu ştiam dacă va dura doi ani, trei luni sau orice altceva. Poţi fi împăcat cu tine, gândindu-te că nu ai făcut nimic greşit, dar nimeni nu te tratează cu adevărat aşa. Mai ales oamenii care te urmăresc, chiar şi atunci când spui adevărul, ai impresia că te tratează ca pe o mincinoasă", a afirmat ea.

În urma analizelor efectuate de mai multe laboratoare, Swiatek a reuşit să demonstreze că această contaminare provenea de la un medicament reglementat pe bază de melatonină, achiziţionat în Polonia şi utilizat de jucătoare pentru a gestiona jet lag-ul şi tulburările de somn. ITIA a constatat că jucătoarea poloneză nu a comis o culpă intenţionată şi că nivelul său de neglijenţă a fost scăzut.

"Am luptat atât de mult pentru tot ceea ce am realizat în ultimii ani, dacă oamenii, literalmente, în mintea lor, mi le-ar lua? Dacă s-ar uita la mine diferit? Eram acasă în acel moment (când a ieşit la iveală cazul) şi mereu veneau oameni pentru autografe sau un selfie şi mă gândeam: "Vei mai putea să faci asta peste o lună? A fost dificil, dar nu am putut spune nimic. Aşa că mă bucur că s-a terminat", a continuat ea.

Dezvăluirea testului pozitiv al lui Iga Swiatek, care a venit la câteva luni după cel al celuilalt număr unu mondial, Jannik Sinner, a dus la un val de critici din partea lumii tenisului.

Numeroşi jucători au denunţat modul de funcţionare al Agenţiei Internaţionale de Integritate în Tenis şi lipsa de transparenţă de care aceasta poate da dovadă uneori.

