Jannik Sinner, numărul 1 mondial la tenis, nu va participa la Jocurile Olimpice. Italianul a fost diagnosticat cu amigdalită

Italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial al tenisului masculin, a anunţat că va rata Jocurile Olimpice 2024 de la Paris pentru că are amigdalită, informează agenţia ANSA.

"Sunt întristat să vă informez că, din păcate, nu voi putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris", a declarat, pe platforma X, Sinner, în vârstă de 22 de ani, campion în acest an la Australian Open. "După o săptămână bună de antrenamente pe zgură, am început să mă simt rău", a afirmat italianul. "Am petrecut câteva zile odihnindu-mă, iar în timpul unui examen, doctorul a diagnosticat amigdalita şi m-a sfătuit ferm să nu joc", a spus el.

"Ratarea Jocurilor este o mare dezamăgire, deoarece a fost unul dintre obiectivele mele principale pentru acest sezon", a subliniat Sinner. "Abia aşteptam să am onoarea să-mi reprezint ţara la acest eveniment foarte important. Succes tuturor sportivilor italieni pe care îi voi sprijini de acasă. Forza Italia", a adăugat el.

Sinner urma să joace și la dublu masculin alături de Lorenzo Musetti.

