Jocurile Paralimpice 2024 încep pe 28 august. Sportivi români calificaţi anul acesta

La mai mult de două săptămâni de la sfârşitul ediţiei din acest an a Jocurilor Olimpice de vară, la Paris ar urma să înceapă, pe 28 august, şi Jocurile Paralimpice de vară, competiţie la care România participă cu şase sportivi.

Ediţia din acest an este a 17-a ediţie a Jocurilor Paralimpice de vară şi, după cum bine se ştie, vorbim despre o competiţie sportivă dedicată celor cu diferite dizabilităţi. Ediţia din acest an a Jocurilor Paralimpice de vară are loc în perioada 28 august - 8 septembrie.

Vorbim despre o competiţie la care ar urma să participe câteva mii de sportivi din 184 de state, la ramuri sportive dintre cele mai diferite, de la mini-fotbal, judo, canoe şi tenis de masă şi până la rugby sau tenis în scaun cu rotile.

Încep Jocurile Paralimpice 2024 la Paris

Cum spuneam, ediţia din acest an a Jocurilor Paralimpice de vară este a 17-a ediţie, prima ediţie având loc la Roma, în 1960. Doar în ultimii ani a devenit o tradiţie ca Jocurile Paralimpice de vară să aibă loc în acelaşi oraş în care se desfăşoară şi Jocurile Olimpice de vară. De exemplu, în 1968 Jocurile Olimpice s-au desfăşurat la Mexico City, iar Jocurile Paralimpice s-au desfăşurat la Tel Aviv, iar mai spre zilele noastre, în 1992, Jocurile Olimpice s-au desfăşurat la Barcelona, iar cele mai multe dintre probele de la Jocurile Paralimpice s-au desfăşurat la Madrid.

Ediţia din acest an a Jocurilor Paralimpice se desfăşoară pe durata a 12 zile, ceremonia de deschidere având loc pe 28 august, în Place de la Concorde, în timp ce ceremonia de închidere va avea loc pe 8 septembrie, pe Stade de France.

Sportivi români care participă la Jocurile Paralimpice 2024

Delegaţia României prezentă la Jocurile Paralimpice 2024 cuprinde doar şase sportivi, care ar urma să concureze la judo, ciclism şi tenis de masă. Camelia Ciripan şi Bobi Simion sunt sportivii care ne reprezintă la tenis de masă. Ambii sunt clasaţi pe locul 6 mondial şi speră la medalii. Camelia debutează la Jocurile Paralimpice, în timp ce Bobi Simion a participat la ediţiile din 2016, Rio de Janeiro, şi 2020, Tokyo, terminând de fiecare dată pe locul 5.

Eduard Novak, campion paralimpic la Londra, în 2012, în proba de urmărire C4 pe velodrom, şi triplu vicecampion paralimpic, participă la ciclism, alături de Theodor Matican, în timp ce la judo pentru nevăzători, România va fi reprezentată de Alex Bologa şi de Daniel Vargoczki.

Ce sportivi pot participa la Jocurile Paralimpice

Prin natura ramurilor sportive existente, la Jocurile Paralimpice pot participa sportivi cu dizabilităţi diferite, de mai multe tipuri. Spre exemplu, în probele de rugby sau tenis pot participa sportivi aflaţi în scaune cu rotile.

În schimb, în proba de judo participă sportivii care au probleme cu vederea. Există probe inclusiv pentru sportivii care au dizabilităţi la nivelul braţelor sau sportivi care au dizabilităţi la nivelul membrelor inferioare, cum este Eduard Novak, care, în 1996, în urma unui accident de maşină, a suferit o amputare la nivelul piciorului drept.

