Jose Mourinho, amendat cu 20.000 de euro după ce a criticat dur un arbitru. Antrenorul ar putea fi suspendat

La 3 decembrie, înaintea victoriei echipei AS Roma în faţa formaţiei Sassuolo, scor 2-1, în etapa a 14-a din Serie A, antrenorul a răbufnit la adresa arbitrului Matteo Marcenaro, într-o conferinţă de presă.

"Sunt îngrijorat în privinţa arbitrului, l-am avut de trei ori ca al patrulea oficial şi nu cred că are stabilitatea emoţională pentru meciuri la acest nivel. Nu are acelaşi profil cu cei care sunt la acest nivel. Am avut de multe ori ghinion cu el... O să vedeţi că mâine cu domnul Marcenaro, Mancini va avea un cartonaş galben după 10 minute şi va rata Fiorentina", a spus The Special One.

Potrivit Sky Sports, fostul antrenor al formaţiei Real Madrid a făcut apel împotriva sancţiunii şi ar putea fi suspendat.

