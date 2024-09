Kosovo – România 0-0 LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Primul joc al lui Mircea Lucescu pe banca Naționalei după 38 de ani

Revenit la conducerea echipei naţionale în august, după 38 de ani, tehnicianul în vârstă de 79 de ani va conduce tricolorii la meciul cu Kosovo, de la Priştina, primul din actuala ediţie a Ligii Naţiunilor. După partida de la Priştina, tricolorii vor juca, luni, pe stadionul Steaua, tot de la ora 21.45, cu naţionala Lituaniei.

Lotul convocat pentru acest meci

PORTARI

Florin NIŢĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurenţiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIŢĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAŞI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoţia, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIŢĂ (Universitatea Craiova | 18/3), Andrei ARTEAN (CFR Cluj | 0/0);

ATACANŢI

Denis DRĂGUŞ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUŞCAŞ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanţa, 39/5).

Partida va fi arbitrată de azerul Aliyar Aghayev, ajutat de Zeynal Zeynalov şi Akif Amirali, iar rezervă va fi Ingilab Mammadov.

Mircea Lucescu își începe noul mandat la Națională

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, în conferinţa de presă de dinainte partidei cu Kosovo din Liga Naţiunilor, prima de la revenirea sa la naţională după o pauză de 38 de ani, că România este dispusă să depună toate eforturile pentru a face un pas înainte.

"Să nu uităm că România este o echipă care s-a calificat la Campionatul European şi care a obţinut o performanţă acolo, ieşind din grupă de pe primul loc. Naţionala României este dispusă să facă toate eforturile pentru a face un pas înainte pentru o eventuală calificare la Cupa Mondială. Suntem aici să jucăm fotbal într-o competiţie europeană în care fiecare echipă încearcă să aducă în teren ceea ce are mai bun. Mă aştept la o atmosferă sportivă, indiferent de ceea ce îşi va permite un suporter sau altul să facă în timpul acestui meci. Meciul se joacă pe teren, iar eu mă aştept să nu fie niciun fel de incidente. Suntem sportivi şi ştim să ne apărăm unii pe alţii, toţi avem în noi acest ADN de fair play. Deci nu îmi fac niciun fel de griji. Atmosfera să fie în tribună, pe teren sunt două echipe care joacă fotbal", a afirmat Lucescu.

"Toate misiunile sunt grele, însă ştiu la ce m-am angajat şi încercăm ca împreună să facem ceea ce trebuie să facem. Timpul avut la dispoziţie a fost foarte scurt, unii dintre jucători au făcut doar un singur antrenament, cel de miercuri. Deci asta e situaţia, însă lucrăm foarte mult la nivel mental. Dar mă bucur că am întâlnit un grup bun, ascultător, disciplinat şi atent. Însă mai e nevoie de ceva în plus pentru a face un salt. Vom vedea în ce măsură vom reuşi. Depinde de ei, eu sunt aici ca să îi ajut cu experienţa mea. Sper ca ei să se adapteze, sigur, e o diferenţă de vârstă, dar eu sper că spiritul meu a rămas destul de tânăr. Adică eu să cobor la nivelul lor, nu ei să se ridice la nivelul meu. Pentru mine e ca şi cum am fost permanent la echipa naţională, ne niciun fel de problemă. M-am adaptat foarte rapid", a adăugat el.

