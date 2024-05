Kylian Mbappe şi-a anunţat plecarea de la PSG: "Am nevoie de o nouă provocare"

"Întotdeauna am spus că mă voi adresa vouă! Am vrut să vă anunţ tuturor că acesta este ultimul meu an la PSG şi că nu îl voi mai prelungi. Aventura mea aici se va termina în câteva săptămâni. Duminică voi juca juca ultimul meu meci pe Parc des Princes. Sunt o mulţime de emoţii. Am avut şansa şi imensa onoare să fac parte mult timp din cel mai mare club din Franţa şi unul dintre cele mai bune din lume. Acest club mi-a permis să ajung unde mă aflu acum, să am prima mea experienţă la o grupare cu multă presiune, mi-a permis să cresc ca jucător alături de unii dintre cei mai buni din istoria fotbalului. Să cresc şi ca om, cu toată gloria şi greşelile pe care le-am făcut. Aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor mei de echipă, antrenorilor, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier şi Luis Enrique. Directorilor sportivi Leonardo şi Luis Campos pentru că m-au susţinut mereu", scrie în postarea lui Mbappe.

Mbappe nu a divulgat numele următoarei sale echipe

Vedeta parizienilor a ţinut să adauge: "Nu credeam că va fi atât de greu să anunţ că o să părăsesc ţara mea şi Ligue 1, un campionat pe care l-am cunoscut dintotdeauna. Aveam nevoie de asta, de o nouă provocare după acest an. Voi continua să urmăresc toate meciurile şi să urmăresc noutăţile de la club. Sunt eu, cu calităţile şi defectele mele. Am încercat în tot acest timp, şapte ani, să ofer cea mai bună versiune a mea", a încheiat Kylian Mbappe, fără să amintească numele echipei pentru care a optat.

Surse spaniole susţin că salariul propus de Real Madrid nu s-ar fi ridicat la nivelul aşteptărilor jucătorului.

