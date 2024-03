Marele Premiu al Arabiei Saudite, live în AntenaPLAY (19:00). Pole position pentru Max Verstappen

Aceasta este pentru prima oară când pilotul Red Bull obţine pole position la Marele Premiu al Arabiei Saudite. Circuitul de la Jeddah a devenit astfel al 20-lea de pe care porneşte primul în carieră. El este pe locul 4 într-un top al piloţilor cu cele mai multe poluri pe circuite diferite, depăşindu-l pe Michael Schumacher.

Marele Premiu al Arabiei Saudite e în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY (19:00)

Charles Leclerc va porni al doilea la Jeddah. Este pentru a 14-a oară din 2022 până acum când Verstappen şi Leclerc iau startul de pe prima linie a grilei. Sergio Perez va porni al treilea, în timp ce Fernando Alonso va fi al patrulea la startul din Arabia Saudită.

Max Verstappen a doborât în calificările de la Jeddah şi cel mai rapid timp al unui tur, din 2021 până acum. El a rulat în 1.27.472. Precedentul record îi aparţinea lui Lewis Hamilton, din 2021, 1.27.511. Sergio Perez obţinuse cei mai buni timpi în 2022 şi 2023, 1.28.200, respectiv 1.20.265.

Pentru Max Verstappen, acesta este al 34-lea pole position al carierei, el întrecându-i pe Jim Clark şi Alain Prost şi fiind pe locul 5 într-un top all time, după Lewis Hamilton (104), Michael Schumacher (68), Ayrton Senna (65) şi Sebastian Vettel (57).

Carlos Sainz, marele absent de la Jeddah

Pilotul echipei Ferrari, Carlos Sainz, nu va participa la Marele Premiu al Arabiei Saudite, din acest weekend, fiind diagnosticat cu apendicită, astfel că trebuie să fie operat, a anunţat vineri echipa italiană de Formula 1.

Sainz, care va pleca de la Ferrari la sfârşitul sezonului, locul său urmând să fie luat de Lewis Hamilton, a terminat pe locul al treilea cursa din debutul sezonului, în Bahrain, în spatele celor doi piloţi de la Red Bull, Max Verstappen şi Sergio Perez.

„Începând cu FP3 şi pentru restul acestui weekend, el va fi înlocuit de pilotul de rezervă Oliver Bearman”, a precizat Ferrari într-un comunicat.

Pilotul de rezervă Bearman, care pilotează pentru Prema Racing în Formula 2, a trecut prin Ferrari Driver Academy. Britanicul în vârstă de 18 ani a terminat pe locul şase în campionatul piloţilor de Formula 2 în sezonul trecut. El va porni de pe locul 11 al grilei de start de la Jeddah.

Gianluigi Buffon l-a premiat pe Max Verstappen

Gianluigi Buffon l-a premiat pe Max Verstappen, după ce a obținut pole position-ul, la finalul calificărilor, la Marele Premiu de Formula 1™ al Arabiei Saudite

La această ceremonie a fost prezent Gianluigi Buffon, fostul portar care a câștigat Cupa Mondială din 2006 alături de echipa națională a Italiei. Buffon și Verstappen au semnat respectivul trofeu, iar mai apoi s-au lăsat fotografiați de jurnaliștii prezenți la fața locului.

„A fost o zi foarte bună. Am îmbunătățit mașina peste noapte, am atacat virajele cu viteză mare. Acesta este un circuit unde ai nevoie de încredere în mașină. Astăzi m-am simțit confortabil cu mașina. Am fost foarte fericit de cum am făcut tururile. A fost foarte bine, mașina s-a comportat excelent.

După cum am mai văzut, au fost curse nebune aici. Multă lume spune că e ușor, dar aici nu este cazul. Sper ca mașina să funcționeze excelent și mâine”, a spus Max Verstappen, după sesiunea de calificări.

Toate informaţiile despre Formula 1, Formula 2 şi Formula 3 sunt în secţiunea de pe AS.ro Puteţi urmări în direct antrenamentele, calificările şi cursele din Formula 1, Formula 2 şi Formula 3 în canalele din AntenaPLAy.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ce preferaţi, mucenici muntenești sau moldovenești? Muntenești Moldovenești

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰