Mircea Lucescu, nemulţumit după o victorie cu 4-1: "Sunt supărat, dar mâine o să-mi treacă"

În ciuda faptului că România a câştigat grupa de Nations League şi a promovat în Grupa B, iar tricolorii au cel mai bun atac, selecţionerul Mircea Lucescu e supărat pe greşelile din apărare. O bună parte din repriza a doua, Cipru a dominat pe Arena Naţională, iar acest lucru l-a deranjat teribil pe Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, discurs dur după victorie

"Am mai făcut un pas, am mai pus o cărămidă. Am spus mereu că e important să înlănţuim victoriile. Am făcut o primă repriză foarte bună, în repriza am făcut nişte greşeli inexplicabile. Nu sunt atât de mulţumit pentru că nu-mi place să vad echipa mea că comite asemenea greşeli în apărare. Sunt supărat, dar mâine o să-mi treacă", a declarat Mircea Lucescu la PrimaTV.

Articolul continuă după reclamă

România a învins categoric luni seara reprezentativa Ciprului cu scorul de 4-1 în ultima reprezentație din acest an a echipei naționale. A fost și ultimul meci din Liga Națiunilor, în urma căruia România a câștigat Grupa C2 cu 15 puncte și a promovat în Liga B a competiției.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi început deja să cumpăraţi cadourile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰