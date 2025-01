Pep Guardiola, după eşecul cu PSG: "Nu sunt supărat. Ameninţarea lor a venit din toate părţile. Nu am reuşit să ieşim din capcană"

„Sunt supărat? Nu. Pur şi simplu au fost mai buni şi au oferit mai mult decât noi. Parisul a pus mai multă intensitate în dueluri şi am avut ocazii clare, dar când au avut mingea, au dominat. Când au început să joace la mijlocul terenului, cu un jucător în plus, a fost greu să compensăm. Au fost mai buni decât noi şi şi-au meritat victoria, trebuie să acceptăm asta. Mai avem un meci pentru a încerca să ne calificăm. Trebuie să accepţi asta în sport. Paris a jucat mai bine decât noi şi a câştigat. Parisul a fost mai bun decât noi. Trebuie să ne recuperăm, să ne refacem şi să revenim la jocul nostru. Trebuie să păstrăm mingea şi să continuăm să pasăm mingea când suntem în avantaj. Au redus scorul, apoi au egalat, după ce au marcat două goluri rapide în repriza a doua... Publicul i-a ajutat pe jucătorii lui PSG, iar noi nu am fost capabili să controlăm mingea. Am încercat, dar nu am reuşit. În fotbal, totul se întâmplă la mijloc. Când controlezi mijlocul terenului, controlezi meciul, iar ei au făcut asta perfect. Ameninţarea lor a venit din toate părţile. Am suferit, trebuie să recunoaştem asta. PSG este o echipă excepţională, iar noi nu am reuşit să ieşim din capcană. Nu am nicio problemă să accept când adversarul este mai bun”, a declarat Guardiola, potrivit News.ro.

PSG - Manchester City 4-2 în Liga Campionilor

Echipa franceză Paris SG a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-2, campioana Angliei, Manchester City, în etapa a 7-a din Liga Campionilor. Parizienii au revenit de la 0-2.

După o primă repriză în care gazdele au avut un gol anulat de VAR, chiar în minutul 45, partea secundă a început perfect pentru City. Grealish a deschis scorul şi după numai trei minute Haaland a făcut 2-0, iar meciul părea închis. Însă parizienii au revenit excepţional. Intrat la pauză, Ousmane Dembele a redus din diferenţă în minutul 56. După patru minute Bradley Barcola a egalat şi Joao Neves a înscris pentru 3-2. Goncalo Ramos a marcat ultimul gol al meciului, profitând de greşeala lui Gvardiol şi a adus a doua victorie din istorie a parizienilor în faţa lui Manchester City, scor 4-2.

Cu această victorie, PSG are 10 puncte şi este pe locul 23 în Liga Campionilor, în timp ce City se află pe 25, primul loc care nu se califica mai departe.

