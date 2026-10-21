Program meciuri Liga Campionilor: Jose Mourinho, laude la adresa lui Istvan Kovacs înainte de Real - Leipzig

Miercuri seara se dispută ultimele nouă meciuri din etapa a III-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar unul dintre cele mai aşteptate meciuri ale serii se joacă de la 22.00, ora României, la Madrid, între Real şi RB Leipzig.

Madrilenii sunt consideraţi favoriţi, mai ales după ce au marcat câte patru goluri în ultimele două jocuri oficiale, 4-3 la AS Roma şi 4-1 cu FC Sevilla, dar "galacticii" au avut mai mereu probleme cu RB Leipzig.

De altfel, ultimul meci direct dintre cele două formaţii s-a jucat în martie 2024, tot la Madrid, iar atunci cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1, la capătul unui meci în care nemţii au avut 4-3 la şuturi pe poartă.

Duelul de miercuri seara, dintre Real Madrid şi RB Leipzig, va fi arbitrat de o brigadă din România, condusă de Istvan Kovacs, iar portughezul Jose Mourinho, antrenorul lui Real, a avut numai cuvinte de laudă la adresa arbitrului de 42 de ani.

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"Miercuri vom avea un arbitru care nu glumeşte, un profesionist de cel mai înalt nivel, cu o personalitate foarte puternică. Având în vedere cât de bun este şi ce personalitate are, pare puţin probabil ca VAR-ul să joace un rol important în meci. Mă bucur foarte mult că vom avea un arbitru precum Kovacs la un meci atât de important", a fost mesajul transmis de Jose Mourinho.

Celelalte meciuri care se joacă miercuri seara, în Liga Campionilor, sunt Como - Manchester United (19.45), Lille - Galatasaray Istanbul (19.45), Aston Villa - Viking Stavanger (22.00), Bayern Munchen - Arsenal Londra (22.00), Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam (22.00), FC Bruges - Racing Club Lens (22.00), Internazionale Milano - Şahtior Doneţk (22.00), Sporting Lisabona - LASK Linz (22.00).