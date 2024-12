Reuşita lui Nicolae Stanciu de la meciul cu Ucraina, votată drept "Golul Anului 2024" de suporterii români

Competiţia „Golul Anului 2024” s-a încheiat, după 8 zile de vot, cu un câştigător detaşat. Cea mai frumoasă reuşită a anului este cea a lui Nicolae Stanciu prin care România a deschis scorul împotriva Ucrainei, în 17 iunie, în primul meci de la EURO 2024.

Şutul lui Stanciu din afara careului, plasat la vinclu, şi emoţia creată pe stadion şi milioanelor de români din faţa televizoarelor i-au adus mijlocaşului cel de-al patrulea trofeu ”Golul Anului” din carieră. El a mai câştigat competiţia şi în 2016, 2017 şi 2023.

"Cred că după naşterea fetiţelor, e cea mai mare bucurie. Cred că ceea ce am trăit astăzi nu se mai poate repeta, e de neegalat. Vreau să le mulţumesc din suflet acestor suporteri minunaţi. Ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi e ceva ce trăieşti doar o dată în viaţă. Sper că i-am făcut fericiţi şi mândri de noi. Am jucat pentru ţara noastră! Mă bucur că mi-a ieşit astăzi, am zis că pentru mine nu e important să fiu pe lista marcatorilor. Tot ce îmi doresc e ca echipa naţională să aibă victorii. Nu ne interesează cine este marcatorul", spunea Stanciu, după meci.

Topul golurilor

Au fost propuse 10 reuşite ale echipelor naţionale din 2024, iată cum arată Top 3:

1. Nicolae Stanciu (România – Ucraina 3-0) – 78,1%

2. Răzvan Marin (România – Cipru 4-1) – 8,8%

3. Dennis Man (Kosovo – România 0-3) – 7,4%.

