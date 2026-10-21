Rezultate Liga Campionilor: 40 de goluri marcate, într-o seară în care PSG s-a distrat cu Barcelona

Marţi seara s-au jucat primele nouă meciuri din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor, iar partidele au oferit un spectacol demn de povestit nepoţilor.

Meciul serii, Paris Saint Germain - FC Barcelona, nu a dezamăgit deloc. Parizienii au fost vioara întâi şi au arătat că sunt foarte greu de oprit din drumul spre al III-lea trofeu Champions League la rând.

Desire Doue a deschis scorul pentru parizieni, înainte de pauză, însă puştiul Xavi Espart a egalat imediat după pauză. Lucas Hernandez a făcut 2-1, cu o superbă lovitură cu capul, dar Lamine Yamal a egalat cu poate cel mai frumos gol al serii, atacantul oaspeţilor punctând cu un şut splendid dintr-un unghi imposibil.

Finalul a fost, însă, la discreţia gazdelor, Vitinha şi Fabian Ruiz marcând, într-un interval de şase minute, golurile prin care parizienii s-au desprins decisiv pe tabelă, la capătul unui meci pe care oricum l-au controlat cu autoritate. Paris Saint Germain a avut 14-5 la şuturi pe poartă şi a avut şi două bare, semn că dacă nu era Joan Garcia, portarul catalanilor, diferenţa de scor putea fi mult mai mare.

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AEK Atena, cu Răzvan Marin prezent pe teren în prima repriză şi având o evoluţie modestă, nu a avut nicio şansă pe terenul celor de la Manchester City, chiar dacă "cetăţenii" şi-au permis luxul de a-l menaja pe super golgeterul Erling Haaland şi l-au aruncat în luptă, încă din primul minut, pe puştiul Floyd Samba, un jucător de numai 17 ani.

A fost 5-1 pentru Manchester City, la capătul unui meci în care a strălucit Phil Foden, trei goluri şi o pasă de gol. Pentru englezi au mai marcat Elliott Anderson şi Cherki, în timp ce golul de onoare al oaspeţilor a fost reuşit de Stavros Pilo.

În celelalte meciuri jucate marţi seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga 2-2, FC Sabah Baku - Borussia Dortmund 1-2, AS Roma - Slovan Bratislava 4-0, FC Porto - PSV Eindhoven 0-1, FC Liverpool - Villarreal 4-3, Napoli - Bodo Glimt 4-3, VFB Stuttgart - Atletico Madrid 1-1.