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Rezultate Liga Campionilor: Interul lui Chivu, victorie chinuită cu Şahtior Doneţk 

Interul lui Chivu a trecut greu de Şahtior Doneţk, în Liga Campionilor Interul lui Chivu a trecut greu de Şahtior Doneţk, în Liga Campionilor - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 22.10.2026, 12:10 | Modificat la 22.10.2026, 12:13

Miercuri seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a III-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar cu această ocazie Internazionale Milano, campioana en-titre a Italiei, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a bifat primul succes stagional.

Deşi pornea drept mare favorită în confruntarea cu Şahtior Doneţk de pe teren propriu, Inter s-a chinuit pentru a obţine o victorie la limită, scor 1-0. Singurul gol al meciului a venit abia în minutul 77 şi a fost înscris de Carlos Augusto, acesta fructificând un balon venit de la nou-intratul Mkhitaryan. 

Culmea, Inter a marcat într-un moment în care evolua în inferioritate numerică, Bastoni fiind eliminat în minutul 68, după ce a văzut două cartonaşe galbene într-un interval de trei minute.

Victoria serii a obţinut-o, însă, o altă formaţie italiană. Como s-a distrat cu legendara Manchester United şi s-a impus, 4-1, la capătul unui meci în care a strălucit Nico Paz. Mijlocaşul care abia a împlinit 22 de ani a încheiat seara cu două goluri şi o pasă de gol. Pentru gazde au mai punctat Douvikas şi Jacobo Ramon, în timp ce golul de onoare al englezilor a purtat semnătura lui Zirkzee.

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Real Madrid s-a impus şi ea cu 4-1, împotriva celor de la RB Leipzig, într-un meci condus la centru de arbitrul român Istvan Kovacs. Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe şi Diomande au punctat pentru gazde, în timp ce Tidiam Gomis a înscris golul de onoare al oaspeţilor.

În celelalte meciuri jucate miercuri seara în Liga Campionilor s-au înregistrat următoarele rezultate: Lille - Galatasaray Istanbul 2-4, Aston Villa - Viking Stavanger 3-1, Bayern Munchen - Arsenal Londra 2-2, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 1-0, FC Bruges - Racing Club Lens 3-0, Sporting Lisabona - LASK Linz 2-3.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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