Rezultate spectaculoase şi surprize de proporţii în ultima etapă a grupei de Liga Campionilor. Totul despre fazele eliminatorii

Cea mai mare surpriză a serii s-a produs în Croaţia, unde Dinamo Zagreb a trecut de AC Milan, scor 2-1, deşi avea o cotă de 6 la victorie. Culmea este că rezultatul nu a avantajat niciuna dintre formaţii. AC Milan a ratat, prin această înfrângere, calificarea directă în faza optimilor de finală, iar Dinamo Zagreb nu a reuşit, în ciuda succesului şi a celor 11 puncte adunate în total, să se califice în play-off.

Alte surprize s-au înregistrat în Olanda, PSV Eindhoven - FC Liverpool 3-2, deşi oaspeţii au avut numeroase absenţe, şi în Austria, Sturm Graz - RB Leipzig 1-0, în timp ce Manchester City a fost la 45 de minute de eliminarea din competiţie, dar a reuşit să revină în meciul cu FC Bruges, de pe teren propriu, 3-1, după 0-1 la pauză.

Rezultate înregistrate în ultima etapă a grupei de Liga Campionilor la fotbal: Aston Villa - Celtic Glasgow 4-2, FC Barcelona - Atalanta Bergamo 2-2, Bayer Leverkusen - Sparta Praga 2-0, Bayern Munchen - Slovan Bratislava 3-1, Brest - Real Madrid 0-3, Dinamo Zagreb - AC Milan 2-1, Borussia Dortmund - Şahtior Doneţk 3-1, Girona - Arsenal Londra 1-2, Internazionale Milano - AC Monaco 3-0, Juventus Torino - Benfica Lisabona 0-2, Lille - Feyenoord Rotterdam 6-1, Manchester City - FC Bruges 3-1, PSV Eindhoven - FC Liverpool 3-2, Red Bull Salzburg - Atletico Madrid 1-4, Sporting Lisabona - Bologna 1-1, Sturm Graz - RB Leipzig 1-0, VFB Stuttgart - Paris Saint Germain 1-4, Young Boys Berna - Steaua Roşie Belgrad 0-1.

Clasamentul final al grupei de Liga Campionilor arată astfel: 1. FC Liverpool - 21 puncte, 2. FC Barcelona - 19 puncte, 3. Arsenal Londra - 19 puncte, 4. Internazionale Milano - 19 puncte, 5. Atletico Madrid - 18 puncte, 6. Bayer Leverkusen - 16 puncte, 7. Lille - 16 puncte, 8. Aston Villa - 16 puncte, 9. Atalanta Bergamo - 15 puncte, 10. Borussia Dortmund - 15 puncte, 11. Real Madrid - 15 puncte, 12. Bayern Munchen - 15 puncte, 13. AC Milan - 15 puncte, 14. PSV Eindhoven - 14 puncte, 15. Paris Saint Germain - 13 puncte, 16. Benfica Lisabona - 13 puncte, 17. AS Monaco - 13 puncte, 18. Brest - 13 puncte, 19. Feyenoord Rotterdam - 13 puncte, 20. Juventus Torino - 12 puncte, 21. Celtic Glasgow - 12 puncte, 22. Manchester City - 11 puncte, 23. Sporting Lisabona - 11 puncte, 24. FC Bruges - 11 puncte, 25. Dinamo Zagreb - 11 puncte, 26. VFB Stuttgart - 10 puncte, 27. Şahtior Doneţk - 7 puncte, 28. Bologna - 6 puncte, 29. Steaua Roşie Belgrad - 6 puncte, 30. Sturm Graz - 6 puncte, 31. Sparta Praga - 4 puncte, 32. RB Leipzig - 3 puncte, 33. Girona - 3 puncte, 34. Red Bull Salzburg - 3 puncte, 35. Slovan Bratislava - 0 puncte, 36. Young Boys Berna - 0 puncte.

Vă reamintim că echipele de pe locurile 1-8 s-au calificat direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off, iar echipele de pe locurile 25-36 au părăsit competiţia. Asta înseamnă că Dinamo Zagreb, VFB Stuttgart, Şahtior Doneţk, Bologna, Steaua Roşie Belgrad, Sturm Graz, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Red Bull Salzburg, Slovan Bratislava şi Young Boys Berna au fost eliminate din actualul sezon al cupelor europene.

În play-off, împerecherea se face după cum urmează: Locul 17 sau Locul 18 cu Locul 15 sau Locul 16, Locul 23 sau Locul 24 cu Locul 9 sau Locul 10, Locul 21 sau Locul 22 cu Locul 11 sau Locul 12, Locul 19 sau Locul 20 cu Locul 13 sau Locul 14, Locul 20 sau Locul 19 cu Locul 14 sau Locul 13, Locul 22 sau Locul 21 cu Locul 12 sau Locul 11, Locul 24 sau Locul 23 cu Locul 10 sau Locul 9 şi Locul 18 sau Locul 17 cu Locul 16 sau Locul 15.

Astfel, în play-off, pe 11-12 februarie, turul, şi 18-19 februarie, returul, am putea vedea următoarele dueluri: 1. AS Monaco sau Brest cu Paris Saint Germain sau Benfica Lisabona; 2. Sporting Lisabona sau FC Bruges cu Atalanta Bergamo sau Borussia Dortmund; 3. Celtic Glasgow sau Manchester City cu Real Madrid sau Bayern Munchen; 4. Feyenoord Rotterdam sau Juventus Torino cu AC Milan sau PSV Eindhoven; 5. Juventus Torino sau Feyenoord Rotterdam cu PSV Eindhoven sau AC Milan; 6. Manchester City sau Celtic Glasgow cu Bayern Munchen sau Real Madrid; 7. FC Bruges sau Sporting Lisabona cu Borussia Dortmund sau Atalanta Bergamo; 8. Brest sau AS Monaco cu Benfica Lisabona sau Paris Saint Germain.

Din această fază a competiţiei nu mai intervine protecţia de ţară. Asta înseamnă că, în mod cert, Paris Saint Germain va înfrunta în play-off o altă echipă din Franţa, indiferent că vorbim despre AS Monaco sau Brest. De asemenea, am putea avea şi dueluri precum Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven sau AC Milan - Juventus Torino.

În faza optimilor de finală, împerecherea se face după cum urmează: Câştigătoare Meci 1 din play-off cu Locul 1 sau Locul 2 din grupă, Câştigătoare Meci 2 din play-off cu Locul 7 sau Locul 8 din grupă, Câştigătoare Meci 3 din play-off cu Locul 5 sau Locul 6 din grupă, Câştigătoare Meci 4 din play-off cu Locul 3 sau Locul 4 din grupă, Câştigătoare Meci 5 din play-off cu Locul 4 sau Locul 3 din grupă, Câştigătoare Meci 6 din play-off cu Locul 6 sau Locul 5 din grupă, Câştigătoare Meci 7 din play-off cu Locul 8 sau Locul 7 din grupă, Câştigătoare Meci 8 din play-off cu Locul 2 sau Locul 1 din grupă.

În aceste condiţii, în optimi, pe 4-5 martie, turul, şi 11-12 martie, returul, am putea vedea următoarele meciuri: AS Monaco, Brest, Paris Saint Germain sau Benfica Lisabona versus FC Liverpool sau FC Barcelona; Sporting Lisabona, FC Bruges, Atalanta Bergamo sau Borussia Dortmund versus Lille sau Aston Villa; Celtic Glasgow, Manchester City, Real Madrid sau Bayern Munchen versus Atletico Madrid sau Bayer Leverkusen; Feyenoord Rotterdam, Juventus Torino, AC Milan sau PSV Eindhoven versus Arsenal Londra sau Internazionale Milano; Juventus Torino, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven sau AC Milan versus Internazionale Milano sau Arsenal Londra; Manchester City, Celtic Glasgow, Bayern Munchen sau Real Madrid versus Bayer Leverkusen sau Atletico Madrid; FC Bruges, Sporting Lisabona, Borussia Dortmund sau Atalanta Bergamo versus Aston Villa sau Lille; Brest, AS Monaco, Benfica Lisabona sau Paris Saint Germain versus FC Barcelona sau FC Liverpool.

De remarcat numărul mare de meciuri pe care le-am putea avea cu formaţii din aceeaşi ţară implicate. Astfel, în optimi am putea vedea meciuri precum Atletico Madrid - Real Madrid, Bayer Leverkusen - Bayern Munchen plus Internazionale Milano - Juventus Torino sau Internazionale Milano - AC Milan.

Meciurile din faza sferturilor de finală se joacă pe 8-9 aprilie, turul, şi 15-16 aprilie, returul, meciurile din semifinale se joacă pe 29-30 aprilie, turul, şi 6-7 mai, returul, iar finala se joacă pe 31 mai, pe Allianz Arena, din Munchen. Ţintarul exact pentru meciurile din play-off se stabileşte printr-o tragere la sorţi care va avea loc vineri, 31 ianuarie, iar ţintarul exact pentru celelalte faze eliminatorii se stabileşte printr-o tragere la sorţi care va avea loc vineri, 21 februarie.

