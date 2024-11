România - Japonia 1-0, în Cupa Billie Jean King, din Malaga. Ana Bogdan a învins-o pe Nao Hibino: "Joc cu inima, sunt foarte fericită"

Ana Bogdan a declarat că este extrem de fericită că a reuşit să aducă primul punct pentru România în întâlnirea cu Japonia de la Billie Jean King Cup. Ea a spus că este recunoscătoare românilor aflaţi în tribune la Malaga, subliniind că visul ei de a juca pentru România într-o astfel de atmosferă a devenit realitate.

Ana Bogdan: "Joc cu inima, sunt foarte fericită"

"Am fost pozitivă, mi-am dorit mult să câştig. De fiecare dată când joc pentru ţara mea simt foarte multă adrenalină. Joc cu inima, sunt foarte fericită că am adus primul punct pentru echipa mea, pentru ţara mea. La ghemul de 5-2, când am salvat trei mingi, mi-am spus: trebuie să lupţi, trebuie să lupţi", spune ea, potrivit news.ro.

Suntem la Malaga sau la Bucureşti, a întrebat-o reporterul pe Ana, referindu-se la numărul mare de români aflaţi în tribune, la care românca a răspuns: ”Nu am cuvinte să descriu ce simt acum. Vă iubesc foarte mult. Sunt recunoscătoare pentru ce trăiesc aici. Îmi trăiesc visul, am visat asta, am vizualizat asta, mi-am scris asta în jurnal în urmă cu câteva luni, iar acum a devenit realitate”.

România conduce Japonia, scor 1-0, în optimile Billie Jean King Cup

România conduce Japonia, scor 1-0, în optimile Billie Jean King Cup, după ce jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 116 WTA, a învins-o pe Nao Hibino, locul 152 mondial. Ana, susţinută frenetic de fanii români prezenţi la Malaga, s-a impus, scor 6-2, 6-4, după o oră şi 20 de minute.

În a doua partidă a zilei, Jaqueline Cristian, locul 73 mondial, va evolua cu Ena Shibahara, locul 135 WTA. În meciul de dublu, perechea Monica Niculescu/Gabriela Ruse va evolua cu echipa Shuko Aoyama/Eri Hozumi. Câştigătoarea întâlnirii se califică în sferturi, unde va întâlni echipa Italiei.

