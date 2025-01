Scandal la Australian Open, după ce Djokovic a refuzat să dea un interviu. Un jurnalist i-a insulat pe fanii sârbi, apoi şi-a cerut scuze

De vineri seară, pe reţelele de socializare circulă o înregistrare video a prezentatorului Channel 9 în care Jones îi batjocoreşte pe suporterii lui Novak Djokovic pe reţelele de socializare. "Ne-am întors la Melbourne Park, unde îi puteţi vedea pe fanii lui Novak Djokovic cântând din răsputeri", a declarat ziaristul, angajat al difuzorului oficial al primului turneu de Mare Şlem din acest sezon, în timp ce imaginile suporterilor sunt prezentate în prim plan.

Djokovic a câştigat Australian Open de 10 ori

"Cântările sunt destul de senzaţionale: 'Novak este supraevaluat", "Novak este de domeniul trecutului", "Expuzaţi-l pe Novak", a adăugat Tony Jones, la trei ani după ce jucătorul sârb a fost expulzat din Australia din cauza refuzului său de a se vaccina împotriva Covid-19. "Mă bucur că ei nu mă pot auzi", a mai spus comentatorul. Duminică, după victoria sa din optimile de finală, Novak Djokovic a întrerupt tradiţionalul său interviu de după meci, din cauza comentariilor considerate de acesta drept "insultătoare" ale ziaristului la adresa sa şi a suporterilor sârbi.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Laureat a 24 de titluri de Mare Şlem, fostul lider mondial a adăugat că nu va mai oferi niciun interviu postului Channel 9 atât timp cât nu vor fi prezentate scuze publice. Luni dimineaţă, Tony Jones a afirmat în cadrul unei emisiuni pentru postul australian că el a considerat comentariile sale de vineri drept "umoristice".

"Eu am considerat că a fost umor, aşa cum fac deseori în direct. Dar am fost informat sâmbătă dimineaţă că Djokovic şi echipa sa sunt foarte furioşi", a comentat Jones. "Am luat imediat contact cu echipa lui Djokovic pentru a-mi prezenta scuzele - în urmă cu 48 de ore - pentru orice lipsă de respect resimţită de Novak şi pentru care eu sunt cauza. Astăzi (luni), eu nu pot decât să reiterez aceste scuze lui Novak", a adăugat Tony Jones.

"Trebuie, de asemenea, să adaug că lipsa de respect i-a afectat, sub numeroase aspecte, şi pe suporterii sârbi", cu care jurnalistul susţine că a construit "o frumoasă relaţie". "Am sentimentul că am decepţionat suporterii sârbi", a conchis Tony Jones. Novak Djokovic s-a calificat pentru a 15-a oară în cariera sa în sferturile de finală ale turneului Australian Open, după ce l-a învins în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), pe cehul Jiri Lehecka, duminică, la Melbourne.

Djokovic (37 de ani), care a cucerit de zece ori trofeul la Australian Open, îşi continuă astfel cursa către cel de-al 25-lea său titlu de Mare Şlem, ceea ce ar reprezenta un nou record pentru tenisul profesionist. Sârbul, aflat în prezent pe locul al şaptelea în clasamentul ATP, va avea însă o misiune extrem dificilă în turul următor, în care urmează să-l înfrunte marţi pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi început să folosiţi ChatGPT în sarcinile de zi cu zi de la serviciu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰