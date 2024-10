Simona Halep a învins-o pe Arina Rodionova la turneul WTA de la Hong Kong. Prima victorie după scandalul de dopaj

Fostul lider WTA Simona Halep s-a calificat, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 125 din Hong Kong, învingând-o în runda inaugurală pe Arina Rodionova. A fost o confruntare de două ore şi opt minute, în care Halep s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4.

Pentru româncă a fost primul meci oficial după patru luni şi jumătate.

"Mulţumesc tuturor pentru că au venit. A fost o plăcere să vin aici şi să joc primul meci după căteva luni. Este prima victorie din ultimii doi ani, aşa că sentimentul este unul plăcut, chiar dacă mă simt foarte obosită. Am venit aici pentru că mi s-a oferit oportunitatea de a beneficia de un wildcard. A fost grozav. Iar eu am ştiut mereu să profit de oportunităţi, aşa că sunt aici. Sunt fericită că am venit. Am avut parte de o primire călduroasă din partea oamenilor, de aceea am luptat mult astăzi şi am putut să câştig. Vreau acum doar să îmi revin şi să pot fi capablă mâine să joc din nou", a spus sportiva în interviul de pe teren.

Articolul continuă după reclamă

Turneul din Hong Kong este dotat cu premii de 115.000 de dolari

Simona Halep a primit în prima parte a acestei luni wildcard pentru turneul WTA 250 din Hong Kong, care va avea loc în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie.

Ultima dată, Simona Halep a jucat la jumătatea lunii iunie într-un meci demostrativ la Cluj-Napoca, la Sports Festival. Anterior, la 15 mai, ea a abandonat în primul tur la turneul WTA 125 Trophee Clarins, de la Paris, din cauza problemelor la genunchi. Pentru Halep a fost al doilea meci în circuitul WTA după ce a revenit în martie în competiţii după o perioadă lungă de suspendare.

Precedenta victorie a Simonei Halep data din august 2022, de la turneul de la Cincinnati (6-4, 3-6, 6-3 cu Anastasia Potapova). După un control la US Open în 2022, Halep a fost suspendată o perioadă lungă, ea revenind abia în acest an, după ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la nouă luni. În martie, la Miami Open, ea a pierdut în faţa Paulei Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6, iar în mai, la Trophee Clarins, a abandonat din cauza unei accidentări confruntarea cu Mccartney Kessler, la scorul de 7-5, 2-3.

