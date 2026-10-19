Sorana Cîrstea, calificare fără emoţii în optimile de la Ningbo

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Ningbo (China), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 1,2 milioane de dolari.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Ningbo - Profimedia

Sorana Cîrstea, locul 17 mondial şi favorită 8 la Ningbo, a trecut, scor 6-3, 6-2, de Han Shi, din China, ocupanta locului 177 mondial, sportivă ajunsă pe tabloul principal după ce a trecut de calificări.

A fost un meci la discreţia româncei, care a încheiat partida cu 16 lovituri direct câştigătoare şi doar 10 greşeli neforţate.

Graţie acestui succes, Sorana şi-a asigurat un cec în valoare de 17.795 de dolari şi 60 de puncte WTA, astfel că Sorana a revenit, măcar pentru moment, pe locul 16 în clasamentul WTA Ranking Live.

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Pentru sportiva noastră urmează, însă, un meci complicat, în optimi, cu învingătoarea dintre Sara Bejlek (Cehia), locul 32 mondial, şi Alycia Parks (Statele Unite ale Americii), locul 64 mondial, sportivă ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky looser.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Sara Bejlek la Wimbledon, anul acesta, 6-1, 7-6, în timp ce pe Alycia Parks a învins-o la Dubai, anul trecut, 3-6, 6-4, 6-1.