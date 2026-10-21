Sorana Cîrstea, eliminare prematură de la Ningbo

Sorana Cîrstea, a 8-a favorită a turneului feminin de tenis de la Ningbo (China), a fost eliminată încă din optimile de finală ale competiţiei dotate cu premii în valoare totală de peste 1,2 milioane de dolari.

Sorana a cedat în turul II, 6-7, 4-6, în confruntarea cu Sara Bejlek, din Cehia, ocupanta locului 32 mondial, la capătul unui meci care a durat 120 de minute. A fost prima dată când Sorana a pierdut împotriva sportivei de 20 de ani, românca învingând-o pe Bejlek în precedentul meci direct, 6-1, 7-6, la Wimbledon, în vara acestui an.

Duelul de la Ningbo a fost unul intens, cu numeroase răsturnări de situaţie, Sorana cedând primul set la tie-break, după ce a irosit două mingi de set la 6-5, pe serviciul adversarei. Apoi, Sorana a avut iniţiativa în startul setului secund, dar a irosit o minge de break, iar apoi cehoaica a preluat frâiele jocului.

În urma eliminării de la Ningbo, Sorana rămâne cu 17.795 de dolari şi 60 de puncte WTA, dar are şanse mari să urce pe locul 16 mondial, la începutul săptămânii viitoare.