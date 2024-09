Totul despre Ciprian Tătăruşanu, portarul român care şi-a anunţat de curând retragerea din activitate 

Ajuns la 38 de ani, Ciprian Tătăruşanu a decis că este momentul ideal pentru a agăţa mănuşile de portar în cui, după ce a încheiat colaborarea cu echipa Abha, din Arabia Saudită.

Astfel, Tătăruşanu a pus capăt unei cariere uimitoare de mai bine de 20 de ani petrecuţi în fotbalul profesionist, carieră în care cu mici excepţii, Tătăruşanu şi-a dorit întotdeauna să joace.

Aşa a ajuns Ciprian Tătăruşanu să adune peste 600 de meciuri jucate atât la echipele de club pe la care a trecut, cât şi la naţionalele de tineret şi seniori ale României. Iar cifra de meciuri jucate putea fi şi mai mare, dar Tătăruşanu a avut inclusiv o perioadă de trei ani în care a renunţat, practic, de a juca în mod constant, doar pentru a ajunge în vestiarul lui AC Milan, unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

Chiar şi aşa, Tătăruşanu nu s-a mulţumit neapărat cu statutul de eternă rezervă, a luptat pentru şansa sa şi a reuşit, astfel, să adune 37 de meciuri în tricoul lui AC Milan, în cei trei ani petrecuţi pe San Siro.

Născut şi crescut în Bucureşti, Ciprian Tătăruşanu s-a lansat în fotbal la Juventus Bucureşti şi nu se gândea că va ajunge să joace pe cele mai mari arene ale lumii. Însă portarul a debutat în Liga I în sezonul 2006-2027, în tricoul formaţiei Gloria Bistriţa, şi a făcut pasul cel mare către Steaua Bucureşti în 2009, echipă cu care a câştigat patru trofee pe plan intern şi a obţinut rezultate remarcabile în cupele europene.

În total, Tătăruşanu a adunat, printre altele, 188 de meciuri jucate pentru Steaua Bucureşti, 101 meciuri jucate pentru Fiorentina, 67 de meciuri jucate pentru Nantes, şase meciuri jucate pentru Olympique Lyon, 37 de meciuri jucate pentru AC Milan, 36 de meciuri jucate pentru Abha şi 74 de selecţii la naţionala de seniori a României, cu care a evoluat la Euro 2016.

Tătăruşanu a fost dublu campion al României, cu Steaua Bucureşti, 2013 şi 2014, finalist al Cupei Ligii Franţei, cu Olympique Lyon, 2020, campion al Italiei, cu AC Milan, 2022, şi desemnat cel mai bun fotbalist român al anului, în 2015.

Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea din activitate printr-un mesaj emoţionant, pe care îl redăm integral:

"Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc, iar tu m-ai răsplătit pe măsură.

Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele! Ele m-au făcut omul care sunt azi! Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs.

Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte le urez mult succes! Am început acum 30 de ani, iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!".

