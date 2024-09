Un culturist de 19 ani a fost găsit mort în casa sa din Brazilia. Matheus Pavlak ar fi făcut infarct

În ultimii cinci ani, Pavlak s-a transformat într-un culturist bine pus la punct ca o modalitate de a combate obezitatea, ceea ce l-a transformat într-un simbol în Brazilia sa natală.

A murit la 19 ani

Adolescentul, care a început culturismul în 2019, a concurat în mod regulat la competiții din Santa Catarina și a fost numit „Dl. Blumenau”, după ce anul trecut a câștigat o competiție U23.

De asemenea, a participat și a terminat în top 10 la alte competiții din regiune. Pavlak a folosit rețelele de socializare pentru a-și documenta transformarea și într-o postare a scris: „Oricât de dificil sau imposibil este visul tău, dacă îți dorești cu adevărat, vei ajunge acolo”.

Lucas Chegatti, un fost antrenor care a lucrat cu Pavlak, i-a scris un omagiu emoționant pe rețelele de socializare. „Astăzi se încheie într-o zi tristă cu pierderea unui mare prieten, a unui băiat spectaculos care ne părăsește devreme, o tragedie care ne-a luat prin surprindere. Avea un viitor strălucit în fața lui ca sportiv respectat. Dumnezeu are planurile lui, dar e greu de înţeles, nu am cuvinte să explic greutatea pe care o simt în inima mea. Am fost primul antrenor al lui Matheus și sunt foarte mândru că am avut ocazia să am grijă de el ca de un fiu. I-am promis că într-o zi mă va bate și s-a şi întâmplat prima dată când am concurat împreună unul împotriva celuilalt. Nu mai făcea parte din echipa mea, dar știu că am reușit să formez un mare atlet. Dumnezeu să-i mângâie familia și să aibă grijă de băiatul nostru”.

