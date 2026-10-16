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Un jucător de rugby al echipei sud-africane Lions, găsit mort la hotel înaintea meciului din Champions Cup

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.10.2026, 15:49 | Modificat la 16.10.2026, 15:53

Un jucător sud-african al echipei Lions, franciză din Johannesburg, a fost găsit mort vineri dimineaţă într-un hotel de pe Insula Re (în vestul Franţei), în ajunul unui meci din Champions Cup la rugby împotriva echipei La Rochelle, potrivit mai multor surse, scrie AFP.

Identitatea jucătorului nu a fost dezvăluită, întrucât familia acestuia nu a fost încă anunţată. O sursă apropiată anchetei a declarat că acesta a fost găsit în stop cardio-respirator într-o cabină de duş, care era încuiată pe dinăuntru.

Procurorul din La Rochelle, Arnaud Laraize, a confirmat pentru AFP că a fost deschisă o anchetă privind cauza decesului, adăugând că ipoteza principală luată în calcul este cea a unui deces accidental.

Lions şi La Rochelle fac parte din Grupa a 2-a a competiţiei European Rugby Champions Cup, alături de Connacht (Irlanda), Saracens (Anglia), Exeter Chiefs (Anglia) şi Toulouse.

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Mihai Iorga
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