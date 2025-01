Universitatea Craiova anunţă, oficial, instalarea noului antrenor, Mirel Rădoi

Tehnicianul de 44 de ani revine pe banca tehnică a unei echipe după o pauză de aproape un an, antrenorul despărţindu-se în aprilie anul trecut de formaţia Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite.

Mirel Rădoi a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Universitatea Craiova, respectiv până la finalul sezonului 2025-2026, însă contractul poate fi prelungit dacă tehnicianul îşi îndeplineşte obiectivele şi este mulţumit de condiţiile primite.

Practic, Mirel Rădoi revine şi pe banca tehnică a celor de la Universitatea Craiova. El a mai antrenat echipa olteană în 2022, înregistrând 10 victorii, şase egaluri şi cinci înfrângeri în cele 21 de meciuri în care a pregătit echipa.

Articolul continuă după reclamă

Deşi are doar 44 de ani, Mirel Rădoi are, deja, mai multe contracte ca antrenor semnate de-a lungul carierei. A mai pregătit formaţii precum Steaua Bucureşti, Al Tai sau Al Bataeh, dar şi naţionalele de tineret şi de seniori ale României plus naţionala olimpică.

Rădoi îl înlocuieşte pe Costel Gâlcă pe banca tehnică a formaţiei Universitatea Craiova. Gâlcă a rezistat mai puţin de un an la Universitatea Craiova, eşecul suferit în Giuleşti, cu Rapid Bucureşti, 0-1, fiindu-i fatal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că patronii HORECA ar trebui să permită clienților să aducă propriile recipiente pentru mâncare la pachet? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰