Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Oltenii scapă printre degete victoria

Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României rămasă în cupele europene la fotbal, a debutat cu un egal în grupa de Conference League, oltenii încheind la egalitate, 1-1, duelul cu Getafe de pe teren propriu, de joi seara.

Al Hamlawi a marcat golul Universităţii Craiova din duelul cu Getafe - Profimedia (imagine ilustrativă)

Universitatea a început mult prea temătoare meciul, şi-a respectat mult prea mult adversarul şi a fost ţinută la respect în prima repriză a duelului din Bănie. Chiar şi aşa, oltenii au ratat cea mai mare ocazie a reprizei, prin Al Hamlawi.

Palestinianul s-a revanşat în minutul 59, când a marcat dintr-o poziţie mai dificilă, fructificând un balon venit de la Cicâldău.

Văzută în avantaj, Universitatea a cedat din nou iniţiativa şi, în cele din urmă, atitudinea defensivă a oltenilor a fost taxată de Gudelj, care a egalat în minutul 81, reuşind să puncteze cu un şut splendid.

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Universitatea Craiova - Getafe s-a încheiat 1-1, la capătul unui meci dătător de speranţe pentru trupa antrenată de Filipe Coelho. Totuşi, Universitatea este obligată să obţină maximul posibil din următoarele două meciuri, cu Inter Escaldes, în deplasare, şi cu Egnatia, acasă, dacă vrea cu adevărat să acceadă în primăvara europeană.