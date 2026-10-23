Universitatea Craiova, peste Ajax, Atalanta, Braga sau Getafe, după victoria cu Inter Escaldes din Conference

Universitatea Craiova a obţinut, joi seara, o victorie extrem de importantă în grupa de Conference League, oltenii impunându-se, scor 3-1, pe terenul formaţiei Inter Escaldes, din Andorra.

În ciuda diferenţei de pe tabelă, diferenţa de pe teren nu a părut să fie chiar atât de mare, Universitatea profitând la maxim de un start fulminant de meci, cu două goluri marcate în primele cinci minute. Al Hamlawi şi Baiaram au punctat pentru Universitatea, în startul partidei, şi au rezolvat, practic, soarta disputei.

Gazdele au redus din diferenţă pe final, prin Arellano, din pasa lui Modric, mijlocaşul spaniol Pablo Molina "Modric", însă Elisor a refăcut instant diferenţa de două goluri şi a stabilit scorul final, 3-1 pentru olteni.

Graţie acestui succes, Universitatea Craiova a ajuns la patru puncte acumulate din două meciuri şi ocupă locul 11 în clasamentul grupei de Conference League, oltenii aflându-se pe loc de play-off. Universitatea este clasată peste echipe de top precum Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, Sporting Braga sau Getafe şi poate aborda cu încredere ultimele patru meciuri din faza grupei, oltenii urmând să dea piept, în ordine, cu Egnatia (5 noiembrie, acasă, ora 22.00), Brighton (26 noiembrie, deplasare, ora 19.45), Kairat Almaty (10 decembrie, deplasare, ora 17.30) şi FC Copenhaga (17 decembrie, acasă, ora 22.00).