Victor Angelescu anunţă despărţirea de Aaron Boupendza, dar şi numele atacantului care îi ia locul în lotul Rapidului 

Angelescu a anunţat că Boupendza urmează să aibă o întâlnire cu şefii clubului Rapid în cursul zilei de luni, pentru a lămuri situaţia, însă, în mare măsură, nu se mai pune problema ca acesta să continue alături de giuleşteni.

Conform fanatik.ro, Angelescu a ţinut să precizeze că "asemenea atitudine nu poate fi acceptată la Rapid. O să avem o şedinţă cu agenţii şi cu jucătorul, dar lucrurile sunt destul de clare. Orice jucător din lot trebuie să înţeleagă că nu este mai presus decât clubul. Dacă ar fi fost primul sau ar fi fost altceva… am mai dat o anumită amendă, am mai trecut cu vederea, dar un asemenea comportament, într-un moment atât de important, după cantonament, nu putem să acceptăm. Am transmite un mesaj foarte prost pentru toţi jucătorii de la Rapid şi către ce se întâmplă în club".

De asemenea, Angelescu a mai precizat că este încrezător că Boupendza îşi va găsi uşor o altă echipă la care să joace, mai ales în condiţiile în care are, totuşi, un CV impresionant şi traversează o formă bună, din punct de vedere sportiv.

Vă reamintim că Boupendza a refuzat să revină în România alături de colegii de la Rapid Bucureşti, din cantonamentul din Dubai, pe motiv că cei de la club ar fi avut anumite restanţe financiare.

Pe de altă parte, Victor Angelescu a anunţat şi cine este atacantul care urmează să îi ia locul lui Boupendza în lotul giuleştenilor. Rapidiştii se pregătesc să-l înregistreze pe atacantul nigerian David Ankeye, jucător care urmează să vină împrumut de la echipa italiană Genoa.

Giuleştenii anunţă că ar urma să suporte plata întregului salariu pe care îl va avea Ankeye până în vară şi speră ca atacantul nigerian să fie în tribună la meciul cu Politehnica Iaşi, de luni seara, şi apt de joc, în funcţie de obţinerea tuturor documentelor necesare, la meciul cu Universitatea Cluj din deplasare, din 1 februarie.

Asta înseamnă că Rapidul ar urma să se bazeze la partidele cu Politehnica Iaşi şi Universitatea Craiova, ambele de pe teren propriu, pe un singur atacant, sârbul Borisav Burmaz.

