O nouă planetă găsită în apropierea Pământului. Un an aici durează doar trei zile terestre

O nouă descoperire incredibilă făcută de oamenii de știință. Au dat peste o nouă planetă foarte aproape de Pământ, care are cel puțin jumătate din masa lui Venus. Specialiștii mai spun că un an aici durează puțin peste trei zile pe Pământ, scrie The Independent.