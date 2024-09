Lupta pentru supremaţie pe piaţa de smartphone se amplifcă după ce gigantul IT Apple a prezentat aseară noile modele de iPhone . Seria 16 este compusă din patru dispozitive, construite de la zero şi bazate pe inteligenţa artificială. Preţul porneşte de la 800 de dolari şi poate ajunge până la o mie două sute. Noile modele vor trebui să facă faţa unei cocurenţe uriaşe. Gigantul sud-coreea Samsung domină piaţa de smartphone, iar chiNezii de la Huawei au deja peste 3 milioane de pre-comenzi pentru smartphone-ul său triplu pliabil.

Telefoanele iPhone au fost prezentate publicului sub sloganul "It's Glowtime''! - E timpul să strălucim. Noile modele au fost realizate de la zero şi pentru pentru prima dată sunt dotate cu funcţii de inteligență artificială, elementul vedetă cu care se laudă compania.

Funcţii de inteligenţă artificială la noile modele iPhone 16

Să presupunem că vă amintiţi de o fotografie pe care ați făcut-o cu mult timp în urmă și nu mai ştiţi exact când sau unde. Descrieţi-o doar tastând ceva de genul „Shani dansând într-o rochie roşie“, iar Apple Intelligence o va găsi. Funcţionează chiar şi pentru a ajunge direct la un moment specific dintr-un videoclip.

Vezi și

Telefoanele includ şi două butoane noi, ideale pentru iubitorii de fotografie, care se combină perfect cu funcţiile de inteligenţă artificială.

La capitolul culori, noul iPhone aduce un suflu nou: vine în negru, alb, albastru, verde și roz. Modelele Pro păstrează variantele clasice - negru, alb și bej - și aduc o surpriză: un model auriu în locul celui albastru.

Pe lângă telefoane, Apple a dezvăluit și o nouă serie de ceasuri inteligente. Apple Watch Series 10 impresionează nu doar prin design, ci și prin funcții: se încarcă până la 50% în doar 8 minute și poate detecta apneea în somn.

Cât costă noile modele:

iPhone 16 - 799 dolari

iPhone 16 Plus - 899 dolari

iPhone 16 Pro - 999 dolari

iPhone 16 Pro Max - 1.199 dolari

Compania Apple nu e singura care aduce noutăţi pe piaţă

Huawei îi face concurență serioasă.Marele gigant chinez a prezentat azi primul telefon triplu piabil din lume pentru care are deja peste 3 milioane de pre-comenzi. Carcasa este din piele naturală și are două culori disponibile: roșu auriu și negru. Huawei introduce tehnologia balamalei Tiangong, care asigură plierea internă și externă a telefonului şi este realizată din oțel ultra-rezistent, folosit și în construcția rachetelor.

Gigantul sudcoreean Samsung deţine în continuare supremaţia pe piaţa de smartphone. În al doilea trimestru al anuluia vândut aproape 54 de milioane de telefoane mobile.Este urmat de Apple, cu 46 de milioane de unităţi vândute şi pe trei de Xiaomi cu 43 de milioane de telefoane livrate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Ce faceţi cu hainele vechi, le aruncaţi sau le duceţi la reciclat? Le arunc Le duc la reciclat

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰