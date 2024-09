Ora 20.10: Prima dată a fost anunțat noul Apple Watch, despre care Apple spune că vine cu un design complet nou. Este vorba despre Apple Watch Series 10, despre care compania spune că are cel mai mare ecran Apple Watch și cel mai subțire design de până acum. Jeff Williams, directorul de operațiuni al Apple, explică ce este nou pe Watch Series 10.

Noul Apple Watch Series 10 are un ecran care este cu 40% mai luminos atunci când este privit dintr-un anumit unghi, cu un nou ecran OLED cu unghi larg, primul de la Apple. Există o nouă culoare pentru Apple Watch Series 10, un negru care are un cadru din aluminiu. Noul ceas va veni, de asemenea, în aur roz și argintiu. Are doar 9,7 mm grosime, cu aproape 10% mai subțire decât Apple Watch Series 9. Apple Watch Series 10 menține o rezistență la apă de 50M, astfel încât să puteți face duș sau să vă scufundați cu ceasul. Se poate încărca mai repede, până la 50% încărcat în doar 8 minute.

Ora 20.00: Evenimentul de lansare al noilor modele de iPhone 16 a început şi poate fi urmărit online pe site-ul oficial Apple.

Seria de smartphone-uri iPhone 16 va fi prezentată oficial azi, 9 septembrie, de la ora 20:00. Apple a anunţat oficial organizarea evenimentului de lansare a noilor iPhone-uri, sub sloganul „It's Glowtime”. La fel ca în ultimii ani, evenimentul se desfăşoară în Steve Jobs Theater, din cadrul Apple Park, noul sediu al companiei, din Cupertino, California.

Seria iPhone 16, la fel ca generaţia anterioară, va fi compusă din patru modele, iar schimbările hardware nu vor fi unele fundamentale. Cu certitudine vor exista chipset-uri noi. Poate cea mai importantă noutate hardware va fi, dacă se confirmă informaţiile actuale, un buton dedicat camerei foto, cu un gest special pentru folosirea zoom-ului optic.

Din punct de vedere software, cea mai importantă noutate va fi Apple Intelligence - suita de facilităţi de AI, care fi implementată, începând cu această toamnă, nu doar pe iPhone, cu şi pe iPad şi Mac.

Care ar putea fi cele mai importante implementări pentru modelele de iPhone 16

Cu aceeaşi ocazie, este posibil ca Apple să prezintă şi alte produse, precum ceasurile Watch Series 10 şi două noi versiuni ale căştilor AirPods.

Bateriile modelelor de iPhone 16 ar putea fi înlocuibile, datorită normelor europene. În această vară au apărut zvonuri cu privire la faptul că Apple lucrează la baterii mai ușor de înlocuit pentru a se conforma regulilor europene. Apple are timp până în 2027 să se conformeze, dar am putea vedea primele etape ale unei mai bune reparabilități în serie începând cu iPhone 16, informează publicaţia de specialitate Gizomo.

Potrivit surselor, noul iPhone 16 va avea un ecran mai mare pentru modelul Pro dar, per total, noile telefoane nu vor fi foarte diferite de modelele de anul trecut. În schimb, dispozitivele de tip wearable care vor fi prezentate de Apple în data de 10 septembrie vor veni cu modificări importante. Astfel noile modele de ceasuri Apple Watch Series 10 vor fi mai subţiri şi vor avea ecrane mai mari, relatează Agerpres.

Versiuni îmbunătăţite ale căştilor AirPods

De asemenea, Apple va dezvălui noi versiuni de căşti AirPods. Pentru prima dată, compania va oferi opţiunea anulare activă a zgomotului pentru modelul AirPods din segmentul mid-level în timp ce modelul AirPods din segment entry-level va fi revizuit pentru prima dată după 2019.

Evenimentul de lansare este unul foarte important pentru Apple, care în ultimele trimestre s-a confruntat cu vânzări modeste de telefoane smartphones şi dispozitive de tip wearable. Faptul că noile iPhone 16 vor începe să se comercializeze în data de 20 septembrie, înseamnă că Apple va putea să includă o parte din veniturile generate din vânzarea acestor dispozitive în rezultatele pentru trimestrul curent, al patrulea trimestru al exerciţiului fiscal utilizat de Apple, când compania mizează pe faptul că vânzările sale vor creşte cu 5% în ritm anual. Însă cea mai mare a vânzărilor generate de noile dispozitive în trimestrul următor, care coincide cu sezonul sărbătorilor de sfârşit de an. Pentru această perioadă, analiştii prognozează pe faptul că veniturile Apple vor creşte cu 7%, până la 128,4 miliarde de dolari.

Aura Trif

