Inteligenţa artificială nu mai e demult doar teorie. Tehnologia schimbă mersul lucrurilor în viaţa noastră, iar o bună parte din obiceiurile de consum sunt ghidate de algoritmi. Ce urmărim, cumpărăm sau citim, multe sunt recomandări făcute de inteligenţa artificială. Spre, exemplu 80% din filmele pe care le urmărim şi 70% dintre videoclipuri sunt, în realitate, sugestii făcute de algoritmi inteligenţi.

Firmele au început să investească deja în algoritmi care să îi ajute pe angajaţi

La fel se întâmplă şi la multe locuri de muncă unde inteligenţa artificială şi-a făcut loc. Sistemele reuşesc acum să ajute medicii, graficienii sau inginerii. În cel mult 5 ani, spun specialiştii, algoritmii vor reuşi să transforme radical anumite categorii de joburi. Trei din 10 locuri de muncă vor fi la mâna inteligenţei artificiale aşa că pentru 50% dintre angajaţi există o singură soluţie - schimbarea jobului.

"Cel mai bine ar fi să realizăm că inteligenta artificială este aici, ea se implementează cu o viteză foarte mare. Neacceptarea realităţii ne face cumva să ne ducă într-o periferie a societăţii, practic nu mai suntem integraţi din punct de vedere a evoluţiei. Psihologic va interveni anxietatea", a declarat Bogdan Stoian, psiholog. Felix este student în anul 2 la master şi a ales ingineria special pentru a putea lucra cu sistemele inteligente. Se foloseşte şi acum de ele. "La facultate îi pun întrebarea în jurul căreia am nevoie să reflectez și îmi dă răspunsul fix de care am nevoie. Te ajută foarte mult în zilele de astăzi. Dacă am o problemă emoțională, pot să vin și să întreb: hei, am această problemă. Poți să îmi spui dacă e ceva grav? Poţi să o foloseşti la orice. Chiar a ajuns să fie la un alt nivel", a declarat Felix, student inginerie.

Firmele au început să investească deja în algoritmi care să îi ajute pe angajaţi. "Ajută în eficientizarea proceselor și vedem că livrarea produselor către clienți este mult mai eficientă acum, de 2-3 ori mai rapidă chiar. Costurile sunt foarte, foarte reduse, reprezintă câteva sute de euro pe lună pentru toți colaboratorii și angajații la activ", a declarat Vlad Alecu, fondatorul unei firme de design. Cererea pentru astfel de sisteme a crescut cu 15% în ultimul an. "Suntem foarte aproape să lansăm o funcţionalitate nouă de asistent personal pentru industria de beauty. Costă de 10 ori mai puţin decât ar costa un om să facă aceste sarcini", a declarat Andrei Ursachi, antreprenor.

"Noi vrem să îi ajutăm să îşi uşureze munca şi să se concentreze pe a oferi servicii, pe a-şi maximiza profiturile şi pe a-şi organiza mai bine munca", a declarat Alin Pop, manager de vânzări. Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a declarat că inteligenţa artificială va înlocui medicii şi profesorii în mai puţin de 10 ani. Un studiu recent arată că în România, 35% dintre angajați nu au ocazia să folosească inteligența artificială, iar 40% dintre ei nu au acces sau nu îi lasă angajatorii.

